Non poteva esserci debutto migliore per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che nella prima partita del campionato di fronte al pubblico amico riesce nell'impresa di battere la Conasr Ravenna per 3-0.

Le reazione nel post partita dell'allenatore Matteo Battocchio e del capitano Iacopo Botto, premiato miglior giocatore dell'incontro.