Alba: in biblioteca le foto di Daniela Gavarino

Daniela Gavarino, albese, impiegata presso la Procura della Repubblica di Asti, in passato ha scritto su diversi giornali locali e, a partire dai primi anni duemila, ha incominciato a interessarsi di fotografia per corredare i suoi scritti con delle immagini e, a poco a poco, questo diverso modo espressivo è diventato una vera e propria passione.

Predilige i soggetti inanimati, che diventano l’occasione per ritrarre il modo in cui la luce “cade” sulle cose, offrendo allo spettatore la percezione soggettiva di una fotografia che non è semplice reportage. In particolare ama le architetture e le città, che cambiano la loro fisionomia nei vari momenti della giornata e ancora di più con l'alternarsi delle stagioni.