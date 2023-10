Catalogati i concerti campanari di Murello e Cavallerleone

Nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre l'associazione "CampaneTo", gruppo di musicisti e studiosi che si occupa della valorizzazione e della tutela del patrimonio campanario del Piemonte, ha effettuato la catalogazione dei concerti campanari presenti nei campanili della chiesa di San Giovanni Battista in Murello e della Confraternita di San Giuseppe in Cavallerleone.

Il ritrovo è avvenuto alle ore 15.30 davanti alla parrocchiale di Murello dove lo staff del gruppo, guidato dal parroco don Maurilio Scavino, è salito nella cella campanaria per visionare e reperire le iscrizioni presenti sulle tre campane della torre. La campana maggiore, nota FA#, è stata fusa nel 1924 dal fonditore Roberto Mazzola di Valduggia e reca impressa la frase " Communitas Murelli in sindacatu Iacobi Spertino - anno 1924" (La comunità di Murello nel sindacato di Giacomo Spertino).

La seconda campana invece è stata offerta dal prevosto don Edoardo Martina e dalle famiglie Cravero, Busso e Ingaramo nel 1937. La campana piccola, più antica, risale al 1908 ed è stata fusa dalla fonderia Vallino di Bra sotto il sindacato di Antonio Villosio. Al termine delle ricerche sono state eseguite alcune suonate per la registrazione dei suoni tra cui una suonata solenne "alla romana" e una distesa completa.

Dopo Murello i membri del gruppo si sono recati a Cavallerleone per visionare il campanile della confraternita di San Giuseppe accolti dal sig. Marcellino Peretti e dal sig. Michele Giletta. Le due campane presenti sulla torre sono ancora suonate con l'antico sistema delle funi in occasione del triduo e della festa patronale di San Giuseppe Lavoratore. Il campanone, nota SI, è dedicato alla Madonna e reca impressa la frase "Sancta Maria mater Dei ora pro nobis" (Santa Maria madre di Dio prega per noi) ed è stato fuso dalla fonderia Vallino di Bra nel 1835. La campana piccola invece è più antica (1830) ed è dedicata alla Trinità e alla Beata Vergine Maria. Anche su questo campanile sono state proposte un paio di suonate a baudetta e a distesa che hanno suscitato interesse e curiosità da parte degli abitanti.