Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì sfiora l’impresa! Pumine superate in rimonta dalla Cbf Macerata per 3-2

Un punto, un buon punto, conquistato a Macerata dalla Lpm Bam Mondovì, sconfitta solo al tie-break. Un bottino che tuttavia appare il minimo sindacale per le Pumine, che avrebbero potuto uscire dal campo con un risultato ben più soddisfacente. La Lpm, avanti due set a zero in assoluta scioltezza, si è lasciata rimontare dalla Cbf Balducci Macerata e solo un combattutissimo tie-break, terminato 17-15, ha messo fine a una contesa spettacolare. Sfida in campo a suon di punti tra Alessia Bolzonetti (29) da un lato e Clara Decortes dall’altro.

L’opposto monregalese si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello, coronata da un bottino di ben 32 punti. La Cbf ha confermato di essere una squadra ancora in cerca dei giusti equilibri e del migliore stato di forma, ma non ha mollato ed è riuscita a portare a casa la vittoria. Se Bolzonetti ha tenuto a galla la Cbf nei momenti nevralgici, piuttosto opache sono apparse le prestazioni di Alessia Fiesoli e Piia Korhonen. Stesso discorso in casa Lpm, con Laura Grigolo e Kristin Lux decisamente con le polveri bagnate. Per la Lpm Bam Mondovì all’orizzonte ora ci sono due impegni casalinghi con Montecchio ed Esperia Cremona.

PRIMO SET: ritmi subito altissimi e pumine in vantaggio sull’1-3. Il muro marchigiano limita i danni provocati da una ricezione ancora in cerca dei giusti assestamenti. Ottima partenza della Lpm, che vola sul 2-6. Coach Saja è visibilmente contrariato e sul 2-7 chiama il primo time-out. Arriva un break per le padrone di casa, che accorciano sul 7-10. Le pumine tornano a spingere e dopo l’ace di Allasia si arriva sul 7-13. Il trend non cambia e sul 7-14 coach Saja è costretto a giocarsi il secondo time-out a disposizione. La Lpm mantiene alta la guardia e il vantaggio resta considerevole sul 9-18. Break per le arancionere e sul 12-18 questa volta è Marco Gazzotti a rifugiarsi nel time-out. La Cbf diventa protagonista a muro e il vantaggio della Lpm si assottiglia a sole tre lunghezze sul 16-19. Nuovo time-out per la panchina monregalese. Le padrone di casa dimostrano di aver superato le difficoltà iniziali e il match appare più equilibrato. Le pumine allungano sul 18-23. Arrivano quattro set-point per la Lpm sul 20-24. Il primo tempo vincente di Valeria Pizzolato chiude subito i conti sul 20-25.

SECONDO SET: equilibrio in avvio e squadre in parità sul 2-2. Decortes è già in doppia cifra e mette a segno una sassata che vale il 3-5. Il punteggio torna in bilico sul 5-5. Coach Saja spedisce nella mischia Federica Stroppa al posto di una poco incisiva Piia Korhonen. Doppio errore in attacco per le padrone di casa e sul 7-11 arriva il time-out chiesto dalla panchina marchigiana. Buon momento delle pumine, che dopo il muro di Laura Grigolo vanno sul 7-13. Muro anche di Valeria Pizzolato e vantaggio monregalese che sale a +7 sull’11-18. Coach Saja le prova tutte e chiama il time-out. Macerata prova a restare nella scia della Lpm e recupera due lunghezze. Sul 13-18 questa volta è coach Gazzotti a chiamare il time-out. Le pumine perdono un pò di smalto e il distacco si accorcia a tre lunghezze sul 16-19. Le ragazze di Gazzotti non mollano e costruiscono cinque set-point sul 19-24. La Cbf annulla le prime due chance e sul 21-24 Gazzotti spende il secondo time-out a disposizione. Si rientra in campo e Alessia Bolzonetti spara sulla rete la pipe che avrebbe potuto tenere ancora accese le speranze di aggancio. La Lpm ringrazia e si porta a casa anche il secondo set sul 21-25.

TERZO SET: Ace di Busolini e Cbf sul 2-1. Kristin Lux accusa qualche problema in ricezione e Macerata conquista un break che vale il 5-2. Time-out per coach Gazzotti. Le padrone di casa commettono meno errori e riescono ad andare sul 10-5. Le marchigiane restano a +5 sul 13-8 e poco dopo tentano la fuga portandosi sul 17-11. Coach Gazzotti si gioca la carta del time-out. Le pumine rosicchiano un paio di punti, mentre il tabellone indica il 19-15. Asia Bonelli con astuzia mette a terra il punto che vale il 24-18. Alla prima occasione arriva la stoccata di Alessia Bolzonetti, che fissa il punteggio sul 25-18.

QUARTO SET: la Cbf ci crede e si porta subito sul 2-1. Si continua a lottare punto a punto. Break per la Lpm, avanti 4-6. Bolzonetti torna a spingere e la Cbf ritrova subito la parità. Ace di Asia Bonelli e padrone di casa sul 9-7. Buon momento per Macerata. Le pumine non mollano e recuparano il distacco, parità sul 10-10. Giallo sventolato alla panchina marchigiana, rea di eccessive proteste. Nuovo break per la Cbf. Sul 13-10 coach Gazzotti chiama il time-out. Girandola di errori al servizio per entrambe le formazioni. Un punto alla volta le rossoblù di Gazzotti recuperano il distacco e ritrovano la parità sul 15-15. Per le pumine arriva anche il punto del vantaggio e coach Saja non può fare altro che chiamare il time-out. Break per la Cbf, che va a condurre sul 20-19. Finale di set emozionante e combattuto. Grigolo non sfonda e Macerata vola sul 23-21. Ancora un time-out chiesto da coach Gazzotti. Si rientra in campo e le marchiggiane riescono a trovare la zampata vincente per il 25-22.

TIE-BREAK: primo tempo vincente di Valeria Pizzolato. Allungo Mondovì sull’1-3. Clara Decortes mette a segno il punto del 2-5. La Cbf non molla e ritrova la parità sul 5-5. La solita Alessia Bolzonetti conquista il punto del vantaggio Macerata, 7-6. Si va al cambio campo sull’8-7. Emozioni a non finire e punteggio che ritorna in parità sul 10-10. Ace di Lapini, ma il secondo arbitro fa rettificare la decisione del primo arbitro. Si arriva sul 14-12. Time-out per Gazzotti. Le pumine non mollano e ritrovano il pari sul 14-14. Time-out questa volta per Saja. Poco dopo Federica Busolini chiude sul 17-15.

Cbf Balducci Macerata-Lpm Bam Mondovì 3-2: (20-25; 21-25; 25-18; 25-22; 17-15)

Cbf Balducci Macerata: Bresciano, Vittorini, Bolzonetti 29, Masciullo, Morandini, Bonelli 4, Mazzon 13, Busolini 8, Korhonen 9, Fiesoli 16, Civitico 3, Stroppa 1. Allenatore: Stefano Saja

Lpm Bam Mondovì: Allasia 2, Lux 6, Marengo, Coulibaly 2, Lapini, Farina, Pizzolato 9, Grigolo 8, Riparbelli 8, Tellone, Decortes 32, Manig. Allenatore: Marco Gazzotti

Arbitri: Azzurra Marani (Perugia); Alberto Dall’Orso (Pescara)