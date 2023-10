Cuneo, in Confagricoltura un approfondimento sui terreni agricoli e i fabbricati rurali

Martedì 31 ottobre, alle 15, presso la sede di Confagricoltura Cuneo (via Bruno Caccia 4/6/8) si riunirà il Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Rustici in affitto (Proprietà Fondiaria). In questa occasione, l’avvocata Raffaella Giuliano, esperta in diritto agrario, affronterà alcuni argomenti cari al Sindacato relativi all’affitto dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali.

L’ingresso è libero, ma si consiglia di prenotare la propria presenza chiamando al numero 0171/692143 o scrivendo a eventi@confagricuneo.it.

Sarà inoltre possibile partecipare alla riunione in video conferenza: il link di accesso sarà presente sul sito internet di Confagricoltura Cuneo (www.confagricolturacuneo.it).

“In questo periodo di rinnovo dei contratti agrari, è bene aver presente le nuove normative e le responsabilità dei proprietari per non cadere in sanzioni e contenziosi – spiega Isabella Moschetti, presidente del Consiglio Direttivo del Sindacato Proprietà Fondiaria – . Anche grazie all’intervento dell’avvocata Giuliano potremo approfondire importanti tematiche su cui è giusto porre un’attenta riflessione”.