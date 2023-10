Cuneo, nuovi abbattimenti di piante contro il tarlo asiatico: si lavora sulla ripa di via Borgo Nuovo

Mercoledì prossimo, 25 ottobre, (meteo permettendo) proseguiranno i lavori di abbattimento degli alberi svolti dalle squadre forestali della Regione Piemonte in alcune aree a rischio per la vicinanza con alcune piante in precedenza infestate da tarlo asiatico, a completamento di quanto già effettuato negli ultimi 3 anni. Nei tagli eseguiti a marzo di quest’anno non erano infatti stati conclusi alcuni interventi, che erano stati intesi come tagli preventivi per verificare segni di infestazione in una zona difficile da controllare.