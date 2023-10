Cuneo, troppa confusione dal Comune sull'acqua non potabile? Armellini: “Non si può puntare solo sul passaparola”

Com'è possibile che, dopo solo quale ora di pioggia (seppur forte) la torbidità dell'acqua dell'acquedotto di Cuneo si sia dimostrata così rilevante da ingenerare la firma di ordinanze di non potabilità dell'acqua nel territorio comunale e in quello di altre realtà limitrofe?

A chiederselo Paolo Armellini, consigliere comunale degli Indipendenti di Cuneo, che ha realizzato un'interpellanza specifica sulla questione.

La prima interpellanza è stata firmata dal Comune di Cuneo nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre. In queste 72 ore circa fitto è stato il confronto tra l'amministrazione, l'Acda e l'ASL in merito ai campioni raccolti nei vari momenti: in merito a questi, Armellini ha chiesto di poterli visionare in un incontro ufficiale con i tecnici.

"A Borgo auto con megafono per sei ore. A Cuneo niente?"

Armellini chiede a sindaca e assessore quali situazioni siano state messe in atto per assicurare la capillarità di una notizia così importante: perché non si è proceduto segnalando la situazione con megafono e auto della Protezione Civile, come a Borgo?

“L'ordinanza sindacale è stata emessa subito, ma chiedere ai cittadini di farsi parte diligente seppur giusto non è una vera soluzione – aggiunge il consigliere - . Non si può puntare solo sul passa parola, serve più attenzione. C'è stata molta confusione tra le comunicazioni dell'Acda e i comunicati stampa diramati sul sito ufficiale del Comune, e questo non può essere: il sindaco è ufficiale sanitario”.

“La macchina con il megafono, a Borgo, è passata per sei ore. Se ne poteva mettere una sull'Altipiano, una sull'oltregesso e una sull'oltrestura – aggiunge Armellini - . Insomma, ritengo l'atteggiamento del sindaco sia stato grave: cosa sarebbe successo se lo scenario si fosse dimostrato ben più grave?”

Nessun cartello sulle fontane cittadine

Il consigliere segnala, nell'interpellanza, che alle 20.15 di domenica 22 ottobre dalle fontane della città l'acqua correva ancora. E senza alcun cartello di segnalazione della non potabilità.