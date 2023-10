Cuneo, un successo il nuovo evento Plastic Free: raccolti 500 chili di rifiuti nel fiume Stura

La giornata è stata realizzata grazie al desiderio di alcuni studenti dell’attuale 4^A dell’Istituto Magistrale, di realizzare una giornata di sensibilizzazione che coinvolgesse tutti gli istituti superiori di Cuneo: per far ciò si sono rivolti direttamente al Comune di Cuneo e l’associazione Plastic Free. La proposta è stata quella di creare un appuntamento fisso annuale, in concomitanza della giornata dell’Ambiente, dove gli studenti e le studentesse avessero modo di manifestare in maniera pratica quello che da sempre i giovani di oggi richiedo a gran voce: attenzione per le tematiche ambientali, provvedimenti per l’imminente collasso climatico e politiche che mettano al centro delle proprie agende il cambiamento climatico.