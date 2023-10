Da Alba in missione a Marrakesh per non dimenticare i terremotati del Marocco

I danni e la paura dopo il terremoto dello scorso 9 settembre sono ancora visibili in Marocco, nei dintorni di Marrakesh. L'elemento principale che emerge, però, è la tenacia e la voglia di ricominciare, come ha potuto testimoniare Abdelkhalek Elbounadi, presidente e fondatore dell'Associazione culturale immigrati Alba, che insieme ai volontari di diverse realtà territoriali, si è recato per 10 giorni dai suoi concittadini in Marocco per portare aiuti concreti.

"La situazione è ancora difficile e precaria, ma è iniziata la fase della ricostruzione anche grazie agli aiuti e agli incentivi del governo. Ora la priorità è permettere a tutti di affrontare adeguatamente l'inverno, per questo abbiamo portato soprattutto vestiti e tende. Nelle zone più colpite dal sisma si stanno montando delle tende termiche per prepararsi all'arrivo del freddo".

Ciò che viene fuori è la voglia di andare avanti e di lasciarsi le difficoltà alle spalle. "Ho potuto constatare – aggiunge Elbounadi - come la macchina degli aiuti abbia funzionato bene, con una buona distribuzione di medicinali e cibo. Ho visto persone piene di energia e vita, contente, proiettate al futuro. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato in maniera diretta o indiretta, in special modo alla protezione civile di Rodello che ci ha fornito delle tende".