Il reggimento "La Marina" di Nucetto protagonista alla rievocazione di Macello, nel Pinerolese

Lo scorso fine settimana nel Comune di Macello, nel pinerolese, si è svolta una rievocazione storica organizzata dall’Associazione Reggimento Piemonte 1793, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il patrocinio del Comune di Macello, per ricordare fatti, poco esplorati dalla storia ufficiale.



Dopo l’Armistizio di Cherasco la Francia di Napoleone cercò in tutti i modi di sollevare il popolo piemontese affamato contro la monarchia sabauda. L’anno 1797 vide infiammare il Canavese e le Valli di Lanzo. Sedate queste rivolte, nel 1798 fu infine messo a ferro e fuoco il Pinerolese e in tutti i paesi fu innalzato l’Albero della Libertà.



Alla manifestazione ha preso parte anche il gruppo storico dell'Associazione storico culturale Reggimento La Marina di Nucetto, con le proprie uniformi dell'esercito piemontese dell'epoca. Questa rievocazione è stata l'ultimo atto del trittico che ha visto ricordare i citati fatti nel corso dell'anno anche nei Comuni di Cafasse e Barbania nel Canavese, a cui l'Associazione ha sempre presenziato con una propria rappresentanza.



Questo era l'ultimo appuntamento in trasferta per il gruppo per l'anno 2023, in quanto l'attività si concluderà in "casa" domenica 12 novembre prossimo alle ore 11 presso l'area museale sita nell'ex stazione ferroviaria di Nucetto, dove si svolgerà la rievocazione della battaglia di Terrebianche che si svolse sulle alture di Nucetto nel novembre del 1795, appuntamento a cui tutti sono invitati a assistere.