Aggredita da un cane, la sua bassotta perde un occhio: la rabbia della padrona

Ci ha scritto Eleonora, chiedendoci di condividere il suo appello e di darle una mano a risalire ai responsabili. Il suo appello è stato pubblicato anche su Facebook, condiviso e commentato da molti.

Eleonora ieri era a Cuneo in via Basse Sant’Anna, nei pressi del parco fluviale. "Ero lì con il mio cane, una piccola bassottina, al guinzaglio. Siamo state accerchiate da tre pitbull/amstaff (non so dire, cani comunque genere Pitt) sciolti, che arrivavano da un’area un po’ in “disuso”. Uno di questi (non so se maschio o femmina) l’ha morsicata e, purtroppo, la mia Happy ha perso l’occhio.

I padroni non hanno voluto fornirmi le generalità, ovviamente negando che il cane avesse morsicato… “le avrà dato una zampata per giocare”. Certamente… Ora Happy è in clinica e domani (oggi) le toglieranno l’occhietto. Il veterinario mi ha rassicurata dicendo che starà bene e questo mi solleva. La scena purtroppo è stata terribile e non potrò mai dimenticarla. Scrivo perché magari qualcuno conosce queste “persone”… e può aiutarmi nel rintracciarle… nel frattempo farò denuncia contro ignoti.

La proprietaria del cane stamattina è stata in Questura per sporgere denuncia, ma dovrà tornare con la documentazione del veterinario.

Nella sua lettere fornisce una descrizione della coppia e scrive anche di essere stata presa per i capelli dalla donna. Cerca qualcuno che possa aiutarla a risalire ai padroni dei cani che, stando ad alcuni commenti comparsi sui social, non sarebbe nuova ad episodi simili.