L'acqua torna potabile anche a Borgo San Dalmazzo e Cervasca: revocate le ordinanze

Dopo Vignolo, anche a Borgo San Dalmazzo e Cervasca l'acqua è tornata potabile. Ai Comuni è giunta comunicazione dall'Asl CN1 nella tarda mattinata di lunedì 23 ottobre.

Sono state dunque revocate le ordinanze di non potabilità dell'acqua emanate venerdì 20 ottobre dopo le forti piogge che hanno portato materiale fangoso all’interno della captazione nella sorgente del Bandito.

La sindaca di Borgo Roberta Robbione: “Vorrei ringraziare i dipendenti comunali dell'ufficio tecnico, della polizia municipale e della segreteria per la pronta disponibilità e, in particolare, ringraziare il presidente e tutte le volontarie e i volontari della protezione civile/Aib di Borgo San Dalmazzo che hanno gestito l'emergenza con noi portando acqua alla struttura per anziani, alle scuole e alle situazioni più fragili del territorio. Grazie anche all'azienda Acqua S.Anna per la disponibilità e la collaborazione”.