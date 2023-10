Lo sport fortifica, lo studio nobilita: un'edizione dai grandi contenuti

Nato da un idea dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra, oggi progetto proposto da AIDO Gruppo Comunale di Bra con il prezioso sostegno della Fondazione CRC, la storica iniziativa "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" legata all'anno scolastico 2022/23 in vita dal 2007 e giunta alla 16.ma edizione, Sabato scorso, 21 Ottobre, ha visto un autentico "sold out" nella splendida cornice dell'Auditorium BPER Banca, ente di credito da tempo attento al sociale.

Tanto ed impegnato il lavoro svolto dalla commissione di valutazione per selezionare le 12 menzioni d'onore e le 12 borse di studio (gift card) messe in palio dal connubio vincente "AIDO & UNVS" forte del motto "+ Sport + Vita" ed assegnate da un ricco "parterre de roi" di autorità che con la presenza hanno onorato l'evento progettuale.

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Bra gli Assessori Daniele Demaria e Luciano Messa, per il CONI Point di Cuneo Claudia Martin riferimento anche della Fondazione CRC quale componente del C.d.A. e per il Ministero dell'Istruzione e del Merito di Cuneo il Coordinatore dell'Ufficio Educazione Fisica Marita Giubergia.

Per la squadra AIDO in campo il Gruppo Intercomunale di Bagnolo Piemonte/Barge e Valle Po e quello di Saluzzo/Piasco e Valle Varaita per un successo a conferma che ancora una volta a far rete si moltiplicano i risultati attesi.