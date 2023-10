Maltempo e piogge: è di nuovo allerta gialla in alcune aree del Cuneese

Oggi e domani è ancora allerta gialla sul Piemonte meridionale. In particolare, è la zona dell'Alessandrino ad essere interessata dal rischio di locali allagamenti e fenomeni di versante, con un'estensione alle valli Belbo e Bormida.

Per domani l'allerta gialla coinvolgerà anche la Valle Tanaro. Le precipitazioni più intense interesseranno dapprima le zone meridionali nella serata odierna, in particolar modo l’area Appenninica e le medie e alte valli delle Alpi Marittime e Liguri, dove i fenomeni potranno essere a carattere temporalesco con intensità forte o localmente molto forte. Nella mattinata di domani le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione, a carattere di piogge deboli o moderate diffuse. La quota dello zero termico permarrà a quote elevate tra 2800 e 3200 m, quindi la neve potrà cadere sopra i 2600-2800 m.



L’attenuazione dei fenomeni è attesa per la seconda parte della giornata di domani, alla quale seguiranno ampie schiarite e la possibilità di formazione di diffuse nebbie da irraggiamento notturno nella notte sulle pianure centro-orientali.