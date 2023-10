Randagismo: Cherasco rinnova la convenzione con Bra per le catture e gli affidamenti

L’Amministrazione comunale di Cherasco ha rinnovato la convenzione per la gestione associata del servizio di cattura e assistenza dei cani randagi: l’accordo intercomunale, del quale è capofila la città di Bra, riunisce, assieme alla Città delle Paci, diciannove enti locali fra le Langhe e il Roero. Il recupero degli animali verrà garantito dall’associazione “Il rifugio di Fido”: la onlus si occupa da anni del canile comunale braidese di via Langhe, nella frazione di Pollenzo.

In base alla legge quadro del 1991 la prevenzione del fenomeno randagismo viene affrontata con azioni a più livelli: non solo la cattura di animali abbandonati sul territorio degli enti aderenti alla convenzione, ma anche l’accudimento nei poli individuati dall’accordo e l’affidamento a nuove famiglie degli esemplari senza problemi di salute. I costi del servizio verranno divisi fra i Comuni firmatari dell’intesa: i due terzi delle spese totali saranno versati dagli enti locali in base agli abitanti, il restante diviso in base al numero di catture svolte nel territorio di ciascuno e ai giorni di permanenza dei cani nella struttura.

Commenta il sindaco Carlo Davico: «Il rinnovo della convenzione, oltre a combattere una piaga diffusa come l’abbandono degli animali, sottolinea il nostro impegno a favore degli amici a quattro zampe. Lo schema che abbiamo sottoscritto consentirà anche un risparmio, per Cherasco, rispetto agli anni precedenti, senza comportare revisioni al ribasso del servizio».

Il canile di Pollenzo dispone di 105 posti, fra stalli e box per le cure sanitarie, e include anche un’area verde. L’efficienza della struttura è dimostrata dall’elevato tasso di affidi in proporzione agli ingressi: i valori oscillano, ogni anno, fra il 70 e l’80 per cento. L’attenzione dell’Amministrazione comunale per gli animali da compagnia non riguarda solo i cani, come spiega il sindaco Davico: «È nostra intenzione rinnovare anche l’accordo per l’accudimento dei felini abbandonati con la onlus “Mai più invisibili”. L’associazione di Ceresole d’Alba, affiliata alla Lida, ha svolto un ottimo lavoro per la tutela del benessere dei gatti sul territorio».