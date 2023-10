Statale 28, saranno le verifiche dell’Anas a condizionare la proroga del divieto di transito dei mezzi pesanti

Saranno le verifiche dell’Anas a condizionare la proroga del divieto di transito dei mezzi pesanti. Nei 45 giorni in cui è stata in vigore l’ordinanza sindacale la Statale 28 è stata libera dagli autotreni con concreti vantaggi per la sicurezza di abitanti e automobilisti.

“L’Anas ha eseguito accurate verifiche sul transito nel periodo del divieto – sottolinea il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo – Dopo, una volta elaborati i dati, saranno prese le decisioni adeguate alla realtà presentata proprio da quei dati”.

Insomma sarà l’Anas, competente su tutte le strade statali, a decidere il futuro viabile di quella strada che rappresenta lo snodo di comunicazione più breve tra il ponente ligure ed il Piemonte.

“Anche l’amministrazione comunale possiede i riferimenti del traffico sulla 28 – stigmatizza il sindaco – E l’ordinanza che ho emesso non presenta nessun motivo per essere revocata”. Un’ordinanza il cui reale valore è essenzialmente quello di garantire gli abitanti. “C’è da riflettere su un elemento assolutamente importante – rivendica Adolfo – Deve essere tutelata la sicurezza di tutti gli abitanti che vivono attorno alla statale 28”.

Purtroppo il problema rappresentato da quella strada di comunicazione con il Piemonte non è mai stato risolto nonostante che più di un sindaco che ha preceduto Adolfo abbia molte volte tentato di porvi rimedio. Ma senza successo e non per propria responsabilità.

“Negli ultimi vent’anni – precisa Adolfo – doveva esserci una risposta responsabile dagli enti competenti di fronte ai pericoli di questa strada: non c’è stata e non certo per responsabilità del Comune”. Adesso non rimane che attendere. “Noi siamo ligi alle leggi e alle decisioni delle istituzioni – conclude il sindaco – Attendiamo le valutazioni dell’Anas”.