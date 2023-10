Un autunno ricco di attività per i giovani in Valle Stura

per i giovanissimi (dagli 11 ai 17 anni)

riapre lo spazio aggregativo “Ultim Pian” di Demonte, in Piazza Nuto Revelli. Tutti i martedì, dalle ore 17 alle ore 19. Un educatore accompagnerà i ragazzi e le ragazze nella scoperta di sé, per stare insieme in un modo più consapevole, divertente e rispettoso per tutti. Lo spazio offre giochi da tavola, calcio balilla, momenti di studio condiviso e tutto ciò che i ragazzi vorranno inventarsi per farlo diventare sempre più loro.