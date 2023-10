Welfare, sostenibilità e giovani: la Fondazione CRC pronta ad erogare 22 milioni di euro

Il Consiglio Generale della Fondazione CRC ha deliberato all’unanimità il Programma Operativo 2024, il documento che tracciale linee d’intervento e definisce le risorse erogative a disposizione per il prossimo anno.

La Fondazione metterà a disposizione per il 2024 una quota di 22 milioni di euro dedicati a progetti ed erogazioni. Il documento dà continuità alle progettazioni avviate nel quadro del Piano Pluriennale, articolato nelle tre sfide +Sostenibilità, +Comunità, +Competenze.

Nelle prossime settimane, per approfondire i contenuti del Programma Operativo 2024 e confermare l’attenzione al dialogo con il territorio, sono previsti cinque incontri di presentazione pubblica:



•Lunedì 6 novembre, alle ore 18 a Bra c/o Auditorium Bper



•Mercoledì 8 novembre, alle ore 18 ad Alba c/oPalazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford

•Venerdì 10 novembre, alle ore 18 a Mondovì c/o Sala conferenze del CFP-Cemon di Località Beila

•Lunedì 13 novembre, alle ore 18 a Cuneo c/oSalone d’onore del Comune

•Martedì 14 novembre, alle ore 18 a Saluzzo c/o Salone Antico Palazzo Comunale

Il Programma Operativo 2024 consolida l’impostazione degli ultimi anni e conferma i 3 Bandi di ascolto e attivazione del territorio, che prevederanno le seguenti scadenze:

-31 gennaio 2024 per il Bando Primavera (richieste fino a 10 mila euro);



-28 febbraio 2024 per il Bando Generale (richieste sopra i 10 mila euro, con soglia massima di contributi per interventi infrastrutturali innalzata a 100 mila euro);



-30 settembre 2024 per il Bando Autunno (richieste fino a 10 mila euro).

Particolare attenzione verrà data, nella valutazione delle richieste, al tema della sostenibilità ambientale, della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del contrasto al cambiamento climatico. A tal fine saranno valutate positivamente le richieste di contributo che proporranno soluzioni con un ridotto impatto ambientale in maniera trasversale.

Tra le iniziative previste per il 2024 si segnalano:

Per la Sfida +Sostenibilità:



-Bando Educare nel bello intende promuovere la bellezza all’interno degli spazi scolastici, affinché le scuole possano diventarere luoghi belli di eccellenza educativa, aperti al territorio e capaci di coinvolgere gli studenti in un'ottica di responsabilizzazione e presa in carico degli spazi educativi.

-Percorsi di sostenibilità, bando alla seconda edizione che promuove azioni di contrasto e adattamento al cambiamento climatico e di miglioramento della sostenibilità ambientale degli enti del territorio nei diversi ambiti di intervento. Il bando includerà anche la misura Risorsa Acqua.

Per la sfida +Comunità:

-Progetto WellGranda finalizzato a realizzare un’infrastruttura permanente, fisica e virtuale, per supportare e accompagnare azioni di welfare territoriale, rendendo la provincia di Cuneo un territorio capace di attrarre e rispondere al meglio a queste opportunità queste opportunità di innovazione e crescita.

-Bando Facciamoci delle idee dedicato a sostenere lo sviluppo delle competenze riflessive e della capacità critica di bambini e giovani adulti.

-Bando Impegnati sui diritti, che promuove la realizzazione di esperienze concrete di impegno civico finalizzate alla cura di persone, ambiente e territorio in una logica di sensibilizzazione e promozione dei diritti.

Per la Sfida +Competenze:

-Spazio Giovani, bando giunto alla seconda edizione che ha l’obiettivo di promuovere spazi che possano favorire l'aggregazione e la socialità per le giovani generazioni, sperimentando modelli organizzativi in cui rafforzare reti giovanili e vivere il proprio tempo libero come risorsa e opportunità.

-Rondò dei Talenti, con iniziative finalizzate a consolidare il polo educativo come luogo di formazione, orientamento, laboratori ludici e didattici e scambio dedicati alla crescita dei ragazzi e della comunità.

Il Rondò si aprirà anche al territorio, con la rete dei poli educativi Spazio Giovani e con attività dedicate alla natura e all'outdoor.

Nei prossimi giorni, sul sito www.rondodeitalenti.it, sarà pubblicato il Programma Operativo dedicato.

“Il nuovo Programma Operativori afferma le priorità strategiche dell’azione della Fondazione, la sua capacità erogativa e il ruolo di agenzia di sviluppo a servizio di tutto il territorio provinciale. Attraverso le iniziative consolidate e le novità introdotte con la nuova programmazione, la Fondazione intende rafforzare l’attenzione all’ambiente, alle giovani generazioni e all’ambito sociale e sanitario” dichiara il Presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola.

“A seguito della grande partecipazione riscontrata l’anno scorso, confermiamo gli incontri sul territorio dedicati al Programma Operativo, che nelle prossime settimane permetteranno di approfondire, in cinque diverse sedi, le iniziative previste per il 2024 e saranno per la Fondazione importanti occasioni di confronto e ascolto delle esigenze della nostra comunità”.

Il Programma Operativo 2024 è disponibile sul sito della Fondazione CRC all’indirizzo www.fondazionecrc.it, da dove è già possibile iscriversi ai diversi incontri di presentazione.