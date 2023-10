Notte di controlli per i Carabinieri di Fossano: 13 persone segnalate per possesso di stupefacenti

Nel corso del servizio sono state identificate 86 persone, controllati 38 veicoli, eseguite 9 perquisizioni, segnalate 13 persone quali assuntori di stupefacenti, sequestrati 0,31 grammi di marijuana, 0,89 grammi di crack e 21,98 grammi di hashish.

Inoltre sono state elevate tre contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, due delle quali per eccesso di velocità, per un importo totale di 2.096 euro. Poi è stata contestata una violazione amministrativa per ubriachezza e contestata a una persona la guida in stato di alterazione psicofisica da abuso di sostanze psicoattive, con contestuale ritiro della patente guida e sequestro finalizzato alla confisca dell’autovettura.