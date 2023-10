Sacha Chang sapeva cosa stava facendo quando uccise il padre e un amico dell’uomo? A novembre il perito di fronte ai magistrati

E' prevista per metà novembre la nomina e il giuramento del consulente tecnico chiamato a redigere la perizia psichiatrica circa lo stato di salute mentale di Sacha Chang, il ragazzo olandese indagato per aver ucciso il padre e l’amico di famiglia a Montaldo Mondovì nell’agosto scorso.

Sacha Chang è imputabile? Era capace di intendere e di volere al momento del duplice omicidio? Questi gli interrogativi ai quali dovranno rispondere gli accertamenti che diverranno oggetto della relazione.

Ad assistere il 21enne, attualmente detenuto in carcere a Torino, oltre a un interprete, ci sarà il suo legale Luca Borsarelli, insieme al collega olandese nominato dalla madre dell’indagato, Robert Malewicz. È stato il proprio il legale monregalese a presentare la richiesta di incidente probatorio, un istituto previsto dal nostro sistema processuale che prevede la formazione anticipata della prova qualora alcune situazioni richiedano celerità. Ad accordarlo il giudice per le indagini preliminari Daniela Rita Tornesi.

Ma perché questa richiesta? Gli avvocati sono entrati in possesso di alcune cartelle cliniche degli ospedali di Torino nei quali Sacha venne ricoverato appena arrestato. Il contenuto potrebbe risultare fondamentale per valutare la strategia difensiva ed eventualmente, decidere di far sottoporre il ragazzo all'interrogatorio e rompere il silenzio.

Dall’Olanda intanto, contrariamente a quanto detto nei giorni successivi al fermo del ventunenne, non arriverà alcuna documentazione riguardante lo stato di salute mentale di Sacha. Nessuna perizia psichiatrica è stata infatti redatta sul giovane, il cui unico contatto con uno psichiatra sarebbe avvenuto in occasione di una prima visita conoscitiva con uno specialista, non sufficiente quindi a raccogliere elementi sufficienti per permettere al medico di redigere una relazione sulle condizioni mentali del ragazzo.