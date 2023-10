Da Banca di Cherasco certificati di deposito solidali per sostenere la casa di riposo di Marene

“Un’iniziativa solidale che coinvolge i nostri soci e clienti di Marene, per sostenere in modo concreto la Fondazione Casa di riposo Don Rolle, aiutando così una Rsa che è punto di riferimento importante per tutta la comunità marenese”. Spiega così Gianluca Lingua, responsabile commerciale di Banca di Cherasco, sull’iniziativa appena lanciata dall’Istituto di Credito Cooperativo fondato oltre 60 anni fa.

Fino al 31 dicembre la filiale di Marene di Banca di Cherasco, in via Roma 30, proporrà a soci e clienti la possibilità di sostenere la casa di riposo attraverso certificati di deposito solidali: significa che l’1% di quanto raccolto grazie a queste sottoscrizioni sarà destinato all’acquisto dei nuovi arredi della casa di riposo.

I certificati di deposito sono uno strumento di investimento versatile e svincolabile in ogni momento. Con questa iniziativa soci e clienti, oltre a tutelare i propri risparmi, potranno anche aiutare la Rsa.

Il prossimo anno, in aggiunta alla somma raccolta dalle sottoscrizioni di clienti e Soci della filiale, Banca di Cherasco aggiungerà altri fondi per un valore di 5 mila euro: così tutto quanto raccolto - dalla clientela, oltre all’erogazione della Banca - sarà donato alla Fondazione per l’acquisto degli arredi nelle stanze della nuova ala della Rsa. Il progetto della onlus prevede, nel corso del prossimo anno, la realizzazione di 20 nuovi posti letto per non autosufficienti, con un investimento complessivo superiore al milione di euro.

Edoardo Pelissero, presidente della Fondazione di Marene: “Accogliamo con piacere la notizia dell’iniziativa da parte di Banca di Cherasco: servirà per contribuire a quei progetti che permetteranno alla struttura di affrontare le sfide future. In questo modo la Banca di Credito Cooperativo dimostra sensibilità nei confronti della comunità marenese: le siamo grati e riconoscenti”.