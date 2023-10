Le armi di Hamas potrebbero essere quelle americane fornite all’Ucraina

Già da un anno e mezzo vengono lanciati allarmi dagli organismi internazionali di polizia come Europol e Interpol, a proposito di un problema che sta affliggendo soprattutto l’Europa. Si tratta del traffico illegale di armi di produzione NATO, che è fiorito in Ucraina grazie alla corruzione dei funzionari e alla compiacenza dei mercenari occidentali. Le attrezzature belliche fornite a Kiev dagli USA sono tra le più nuove e moderne, e sono le più numerose: dunque sono quelle più ambite dai clienti. Come riferisce il sito Strumenti Politici, rientra così nel novero delle ipotesi l’acquisto di tali armi per l’invio ai guerriglieri di Hamas. La denuncia è stata fatta negli Stati Uniti per primi dal figlio di Donald Trump e dalla deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene. Il tentativo di derubricare tali affermazioni a propaganda o complottismo sono una pezza peggiore del buco, perché della corruzione in Ucraina e del deflusso delle armi americane se ne stanno occupando a Washington già da quasi un anno. La quantità e la qualità delle armi usate da Hamas per i suoi ultimi attacchi escludono l’improvvisazione, ma fanno pensare a un progetto allestito con precisione e devono esserci stati dei facilitatori esterni. Gli esperti americani dicono sia stato l’Iran a dare una mano decisiva, mentre Israele accenna al possibile aiuto della Nord Corea. A Pyongyang dicono che è solo disinformazione statunitense. Ma che Biden debba fare maggiore attenzione a dove finiscano le armi e da chi vengano usate è una priorità politica già evidenziata al Congresso. A sua volta, negli USA sanno che è impossibile controllare meglio il percorso delle armi: così, una delle opzioni sul tavolo è quella di limitare fortemente le forniture militari a beneficio di Zelensky.