Alla scoperta dei borghi dell'Alto Tanaro con il treno a vapore di domenica 5 novembre

È programmato per domenica 5 Novembre la corsa del treno turistico sulla Ferrovia del Tanaro. La corsa proporrà un’esperienza unica nel suo genere: a discrezione dei viaggiatori, con un piccolo costo aggiuntivo, sarà possibile partecipare ad una vera e propria Escape room, gioco tematico a bordo del treno storico, che offrirà un’occasione unica di intrattenimento durante il viaggio.

Accompagnati dal team dell’Escape room “One Way Out” e dagli attori di “Compagni di viaggio” di Torino, durante il viaggio a bordo dell’antico convoglio, gli appassionati di indagini e misteri vivranno nuove emozioni in un gioco a squadre alla ricerca del colpevole. Enigmi, rompicapo, indizi si alterneranno anche nei borghi di Bagnasco e Ormea fino ad arrivare a Nucetto per scoprire la soluzione del gioco. La misteriosa trama della giornata è stata ideata e scritta dallo scrittore Bruno Vallepiano.

La partenza da Torino Porta Nuova è anticipata alle ore 8.00, con fermate intermedie a Torino Lingotto, Mondovì e Ceva, stazione in cui si potrà assistere all’aggancio della locomotiva a vapore.

Chi non parteciperà al gioco, potrà godersi il viaggio sul treno storico a vapore e se vorrà, usufruire del servizio gratuito di visita guidata a Bagnasco e a Ormea. A Nucetto sarà possibile visitare il Museo ferroviario e il Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro, allestiti negli spazi ferroviari, mentre in stazione ad Ormea sarà visitabile la mostra fotografica dedicata alla Ferrovia Ceva – Ormea organizzata dal Ferroclub Cuneese.

L’iniziativa è compresa nelle attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio finanziato dall’Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura con fondi PNRR – Missione 1, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) Mis.2, Inv. 2.1, nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici. Nello specifico le corse tematiche ed esperienziali sono indirizzate all’incremento dell’attrattività dei Borghi.





















ORARIO di ANDATA

Partenza da Torino Porta Nuova alle 8:00

Fermata a Torino Lingotto 8:07-8:09

Fermata a Mondovì 9:10-9:15

Fermata a Ceva 9:33-9-58 (Aggancio della locomotiva a vapore)

Fermata a Bagnasco 10:20-11-45

Arrivo a Ormea 12:45







ORARIO di RITORNO

Partenza da Ormea alle 15:50

Fermata a Nucetto 17:17-18:22

Fermata a Ceva 18:41-18:46

Fermata a Mondovì 19:04-19:09

Fermata a Torino Lingotto 20:09-20:12

Arrivo a Torino Porta Nuova 20:20

BON! - Enigmi e misteri sul treno a vapore (railbook.it)

www.railbook.it/bon-enigmi-e-misteri-sul-treno-a-vapore