Bra, che successo il pranzo sardo dell’associazione Ichnusa di domenica 22 ottobre! (Foto)

L’appuntamento di domenica 22 ottobre, presso il comitato di frazione San Michele, ha rispettato tradizioni e usanze ormai ben radicate nella città di Bra e che sono state onorate fino in fondo da oltre 150 partecipanti.

Patrocinata dal Comune e in collaborazione con FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Sarda Ichnusa di Bra è stata un’occasione caratterizzata da abbondanza e varietà, di quegli eventi che si ricordano negli anni per il clima di allegria e spensieratezza che si respira.