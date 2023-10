Alba, la Banda musicale della Guardia di Finanza si è esibita al Teatro Sociale

Il sindaco Carlo Bo, questo fine settimana, ha assistito al concerto della Banda musicale della Guardia di Finanza ospitato nell’ambito della 93ª edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba nel Teatro Sociale “G. Busca”.

Il concerto presentato dalla giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello ha visto esibirsi sul palcoscenico cittadino il complesso diretto dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso insieme al tenore Piero Mazzocchetti. L’evento è stato organizzato dall’Ente Fiera di Alba, in collaborazione con il Comune di Alba, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’Associazione Commercianti Albesi.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: “E’ stato un onore ospitare nella nostra città e nel nostro Teatro Sociale la Banda musicale della Guardia di Finanza, che si è esibita nei suoi 97 anni di storia nel nostro Paese e in tutto il mondo e che ci ha regalato uno spettacolo emozionante e di altissimo livello. I brani eseguiti hanno anche celebrato la storia e le tradizioni della nostra città e del nostro straordinario territorio. Ancora una volta la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ospita nel suo programma eventi culturali di prestigio che vanno ad arricchire i tradizionali appuntamenti enogastronomici. Ringrazio il Governatore Alberto Cirio per la presenza, il comandante regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Guardia di Finanza generale Benedetto Lipari, il direttore colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, il tenore Piero Mazzocchetti e tutta la banda della Guardia di Finanza per il concerto e anche per la costante collaborazione del corpo delle Fiamme Gialle con il nostro territorio nel segno della legalità”.