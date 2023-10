Domenica 29 ottobre ultima apertura stagionale per il sito museale di Balma Boves

Domenica 29 ottobre sarà l’ultima domenica di apertura del sito museale di Balma Boves, nella stagione 2023.

Come ormai consuetudine la chiusura sarà accompagnata dalla castagna tanto finale è da un piccolo mercatino di prodotti tipici locali, ritornano anche quest'anno i canti corali tradizionali a cura del gruppo "J'Amis del Cher" di Sanfront.

Novità 2023 sarà il laboratorio didattico per bambini e famiglie, a cura di Marta Lombardo, incentrato sulla storia del castagno e sulla produzione del miele, tradizione radicata nella zona di Boves.

Appuntamento alle ore 14:00, presso la borgata museo, per il laboratorio sul miele e per le ore 16:00 per i canti popolari e la castagnata finale.

Durante la giornata sarà altresì possibile effettuare la visita guidata del borgo, con orario 10:00-17:30.

L’evento è compreso nel costo di ingresso.