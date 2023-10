Due grandi eventi in Granda: Uto Ughi per i Giovani e la Rassegna internazionale di Canto corale

L’Associazione culturale Arturo Toscanini con L’Associazione Corale Sorelle Milanollo presentano: Festival “ Uto Ughi per i giovani da La Santità Sconosciuta” e la “33ª Rassegna internazionale di Canto Corale”- città di Savigliano.

La novità di quest’anno è rappresentata dal sodalizio sotto l’egida dell’Associazione culturale Arturo Toscanini tra i due progetti storici UTO UGHI PER I GIOVANI DA LA SANTITA’ SCONOSCIUTA e LA RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE.

Il progetto nasce prendendo spunto dall’espressione usata dal violinista Uto Ughi, ispiratore del progetto “Uto Ughi per i giovani” che ha ricordato il Maestro Sergio Chiarlo, a un anno dalla sua scomparsa. Questo sodalizio trova giustificazione e forza nella frase con cui Uto Ughi ha ricordato il maestro Chiarlo fondatore del Coro Milanollo e ideatore della rassegna di canto corale, città di Savigliano.Due grandi progetti che si uniscono al fine di donare agli amanti della musica concerti di altissimo livello e portare così il messaggio culturale al più vasto pubblico possibile.

E che celebrano un’importante realizzazione dello stesso Uto Ughi, che di recente ha inaugurato la Fondazione che porta il suo nome. La Fondazione Uto Ughi, di cui lo stesso violinista è presidente, mentre la vice presidente è Natascia Chiarlo, rappresenta il veicolo più consono per diffondere l’educazione alla bellezza e all’arte, alle più ampie fasce della popolazione e soprattutto ai giovani, con l’intento di incidere sugli usi e i costumi di una società ormai sempre maggiormente privata di riferimenti culturali capaci di trasmettere valori sani e identitari.

"La Fondazione Uto Ughi si propone innanzitutto di promuovere la più nobile tradizione musicale classica, contribuendo al necessario rilancio culturale del nostro Paese attraverso i giovani talenti, dando loro supporto e visibilità e premiando la loro costante applicazione, che consente di preservare l’eccellenza del livello artistico italiano valore culturale", ha sottolineato il Maestro.

“La sensibilità per la musica è la sensibilità per il mondo, per gli altri, perché costruisce relazioni empatiche, traccia strade comuni che dall'ascolto di una melodia portano alla ricerca di bellezza e armonia in ogni momento dell'esistenza. La Fondazione Uto Ughi ha questa finalità: sostenere la musica per dare alle nuove generazioni un impareggiabile strumento per capire e agire nel mondo. Questo grande obiettivo mi coinvolge da quando ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere il Maestro e di condividere la sua attività mettendo a disposizione le mie competenze e soprattutto il mio cuore”, ha detto Natascia Chiarlo, assistente Artistico del Maestro Ughi e Vice Presidente della Fondazione Ughi.

Ed è da da tutto questo che prende nuovamente il via il Festival Uto Ughi per i Giovani, con partenza dal Piemonte - precisamente dalla città di Alba, per poi raggiungere le città di Savigliano, Saluzzo, Moretta e Staffarda- e tappe previste in tutta Italia.

Dopo il successo de “La Santità Sconosciuta” il festival che per 16 edizioni ha portato ad esibirsi in Piemonte interpreti di altissimo livello artistico facendo incontrare, in varie forme, musica e spiritualità, si è trasformato, mantenendo la sua identità, in un progetto dedicato ai giovani.I Concerti e le masterclass dedicati ai giovani e al pubblico in generale, “….perchè l’arte è un bene prezioso e spirituale a cui tutti devono poter accedere…”come sottolinea il Maestro Uto Ughi.

Un Festival cultural musicale per emozionare il pubblico appassionato, avvicinare le nuove generazioni alla cultura e salvaguardare la grande tradizione musicale. In un momento in cui le nuove generazioni hanno subito un grave impoverimento formativo e culturale a causa della pandemia, nel 2021 La Santità Sconosciuta d’intesa con il Maestro Uto Ughi e la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, ha elaborato un programma ricco di interpreti affermati, talenti virtuosi e momenti musicali eccellenti per far vivere al pubblico l’emozione della grande musica.Il Festival, ideato dal M° Uto Ughi, dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e sostenuto, per le tappe piemontesi, dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, e altre importanti realtà nazionali, si presenta con particolarità culturali ed artistiche uniche e originali.

Soprattutto per la volontà di diffondere il piacere della musica classica tra le fasce più giovani della popolazione. Con questa finalità, sono in programma incontri con i giovani di tutte le scuole di ogni ordine e grado per trasmettere alle nuove generazioni l’amore, la sensibilità verso la musica e, in generale verso la cultura, mediante conversazioni aperte tra i ragazzi, il Maestro Ughi e gli interpreti coinvolti.

Questo tipo di divulgazione ha il merito di catturare l’attenzione dei ragazzi, trasmettendo loro messaggi positivi da applicare alla quotidianità. Attraverso una programmazione di concerti, la musica viene spiegata in modo semplice e diretto, sollecitando un’attiva partecipazione da parte del pubblico. La tappa 2023 del Festival che si realizza nel mese di novembre e dicembre.

Il Concerto inaugurale, con protagonista il M° Uto Ughi, si svolgerà al Teatro Sociale di Alba, e i concerti successivi si terranno nelle città di Savigliano, Staffarda, Moretta e Saluzzo.

PROGRAMMA MUSICALE PER L’EDIZIONE 2023 DEL FESTIVAL UTO UGHI PER I GIOVANI

IL FESTIVAL, HA LA FORTE AMBIZIONE DI ARRIVARE A TUTTI PER LA SUA VALENZA CULTURALE E SOCIALE. UN MODO DI ABBRACCIARE L’INTERA COMUNITA’ DANDO AL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE LA POSSIBILITA’ DI ESSERE PRESENTI E VEICOLANDO UN MESSAGGIO DI GIOIA, VICINANZA E CONDIVISIONE PER FESTEGGIARE, TUTTI INSIEME, IL SANTO NATALE.

Per info 340 6856173/ 347 8072022

Programma concertistico FESTIVAL UTO UGHI PER I GIOVANI

Venerdi 10 novembre ore 21.00

Concerto Violino e Orchestra

TEATRO SOCIALE “G.BUSCA”- ALBA

Uto Ughi e I Filarmonici di Roma

Pezzi emblematici dalla grande tradizione violinistica

La magia del violino

Concerto per celebrare i 40 anni di attivita’ della Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero in occasione della Healty Aging Week 2023

Info e prenotazioni www.eventbrite.it

Sabato 18 novembre ore 21.00

ABBAZIA DI STAFFARDA-REVELLO

Uto Ughi e I Virtuosi Italiani

Il Fascino del suono

Per prenotazioni: circuito ticketone

Per info 340 6856173- 347 8072022

Lunedi 20 novembre ore 21.00

CANAVEIS EN BRASS

Creusa Neira Savigliano

Quartetto di ottoni con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino

Brass in Jazz

Per info 340 6856173/ 347 8072022

Domenica 26 novembre ore 21.00

CHIESA DI SAN DOMENICO-ALBA

Concerto per Orchestra d’archi e Bandoneon

Gliarchiemsemble e Mario Stefano Pietrodarchi

La nuova dolce vita-storia di passioni-da Roma a Buenos Aires

Piazzolla, Morricone e Rota in un repertorio di musiche da film e colonne sonore

Per info 340 6856173/ 347 8072022

Scuola di Alto perfezionamento – Via Annunziata 1/B-Saluzzo

18-19-20 dicembre 2023

Masterclass gratuita per i giovani talenti violinistici: docente Uto Ughi

Per info 340 6856173/ 347 8072022

Biblioteca civica di Saluzzo ne “Il Quartiere”

Piazza Montebello, 1 -Saluzzo

Martedi 19 dicembre ore 18.00

Conversazione con Uto Ughi

Mercoledi 20 dicembre ore 20.45

Sala Verdi -Scuola di Alto perfezionamento Apm -Saluzzo

Concerto degli allievi che hanno frequentato la masterclass con il M°Uto Ughi

Venerdi 22 dicembre ore 21.00

Santuario della Beata Vergine del Pilone- Moretta

Uto Ughi e Leonardo Bartelloni

Il più popolare repertorio romantico

Per info 0175 46710 int 7

FESTIVAL CORALE

33°RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE”SERGIO CHIARLO”

La 33° edizione della Rassegna Corale, vede la partecipazione di prestigiosi cori nazionali e internazionali e, come da tradizione si inserisce nel calendario culturale e di manifestazioni del Comune di Savigliano. Tappe previste anche nella città di Alba.

Tutti i concerti saranno gratuiti a ingresso libero

Programma concertistico

Venerdi 15 dicembre ore 21.00

TEATRO MILANOLLO- SAVIGLIANO

Concerto inaugurale delle Corali

Musicisti provenienti dalla Serbia dall’Ungheria e dall’Italia.

Durante la serata si esibiranno 5 complessi corali, tra cui i cori esteri, il Coro Milanollo le corali saviglianesi, al fine di portare avanti con lo stesso impegno il patrimonio artistico locale che Sergio Chiarlo ha donato alla città di Savigliano in tanti anni di attività artistica.

Sabato 16 dicembre ore 21.00

Chiesa di San Domenico-Alba

Concerto delle corali partecipanti

Le 5 corali raggiungeranno la città di Alba per la seconda tappa della Rassegna internazionale di Canto Corale.

Domenica 17 dicembre ore 11.00

CHIESA DI SAN FILIPPO-SAVIGLIANO

Tutte le corali partecipanti si esibiranno in canti liturgici di loro tradizione durante la celebrazione della Messa domenicale.

Domenica 17 dicembre ore 12.30

PALAZZO DEL COMUNE- SAVIGLIANO

Incontro con le istituzioni

A seguire le corali raggiungeranno il Comune di Savigliano per l’incontro con le Istituzioni locali.

In tale occasione si svolgerà lo scambio dei doni e l’esecuzione di canti tradizionali e folkloristici a ricordo di questa edizione ed esperienza canora nella nostra città.

CORI PARTECIPANTI

CORO NOVI SAB SERBIA

UNICUM LAUDE UNGHERIA

CORO CITTA’ DI ROMA

CORO MILANOLLO DI SAVIGLIANO

CORO VOX ARMONICA SAVIGLIANO