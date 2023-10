Gli studenti del Liceo Bodoni incontrano il giovane violinista della Scala Indro Borreani

Mercoledì 25 ottobre, presso la sala Verdi della Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo si terrà, dalle 14,30 alle 18,30, un incontro-concerto con il violinista della Scala di Milano Indro Borreani.

Indro Borreani nasce a Savigliano nell’anno 2000, risulta vincitore di numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali.

A soli 16 anni si diploma al Conservatorio di Cuneo con il massimo dei voti. Dopo una serie di interessanti esperienze nel 2022 vince il concorso di violino di fila indetto dal Teatro alla Scala di Milano risultando il primo millenials in organico. Attualmente studia con il maestro Dejan Bogdanovich e privatamente con il maestro Uto Ughi.

Inizialmente Indro Borreani incontrerà gli studenti del Liceo Classico a sperimentazione musicale, illustrando il suo punto di vista sull’opera “Peter Grimes” di Benjamin Britten, alla cui messa in scena alla Scala assisteranno gli stessi studenti il 2 novembre prossimo.

Seguirà il concerto. Il Dirigente Scolastico, dott. Davide Laratore, così ha dichiarato: “Ci è sembrato davvero importante l’incontro con Borreani, non solo in preparazione all’opera, ma soprattutto perché l’età dell’importante violinista è davvero molto vicina a quella dei nostri allievi; sarà dunque possibile uno scambio vero, praticamente tra coetanei.

Abbiamo inoltre voluto offrire anche alla città questo importante e suggestivo pomeriggio in musica, con il concerto (la prima parte di violino solo, la seconda con l’accompagnamento pianistico) che avrà inizio alle 17 e sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti".