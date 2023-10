Grandi novità ad Alba con il progetto “Osterie al Mercato della Terra”

Grandi novità ad Alba, da ottobre a novembre 2023 con il progetto “Osterie al Mercato della Terra”. La rassegna pubblica delle osterie selezionate all’interno della rete di ristorazione legata all’associazione Slow Food, limitatamente al territorio riconducibile alla Condotta Slow Food Alba Langhe e Roero Aps, per le somministrazioni di cibo tradizionale a pranzo durante il mercato.

L’edizione 2023, che coinvolge i piccoli e virtuosi produttori del Mercato della Terra , le Osterie esperte delle prelibatezze gastronomiche locali – e non solo - si rinnova con la preziosa collaborazione di Alba Accademia Alberghiera, la divisione specializzata su turismo ed enogastronomia di Apro Formazione che da oltre vent’anni forma i professionisti del settore turistico ed enogastronomico. Gli allievi dei corsi di qualifica in sala e cucina saranno di supporto agli eventi gastronomici in programma e Alba Accademia Alberghiera con i suoi Chef sarà protagonista della data del 18 novembre, l’appuntamento conclusivo di quest’edizione.

Slow Food Alba Langhe e Roero Aps, Condotta e garante dei progetti Slow Food sul territorio di riferimento, ha instaurato un dialogo con Alba Accademia Alberghiera che vedrà i giovani allievi in formazione accompagnare l’edizione 2023 dell’iniziativa “Osterie al Mercato della Terra” e vivere le osterie come un laboratorio privilegiato sulla pratica della trasformazione di quelle materie prime di qualità alle quali il Mercato della Terra offre uno spazio di riconoscimento e di dialogo per i produttori.

Tutti i sabati, in corrispondenza della Fiera del Tartufo dalle ore 09 alle 13, il Mercato della Terra di Alba ospiterà le osterie selezionate dalla Condotta per servire un primo piatto caldo impreziosito da “un’entrée” composta da: antipasti di salumi, bicchiere di vino, pane, tutti prodotti dai produttori di mercato ed approntati per i passanti, i turisti, i soci Slow Food ed amanti della qualità. L’offerta comprende anche dell’acqua.

Accade tutto sulla Piazza Elvio Pertinace luogo che ospiterà lo stand-cucina della Condotta Slow Food, come già iniziato il 07 ottobre con l’Osteria del Vicoletto (Via Bertero, 6 – Alba). Le successive date sono: sabato 21 ottobre con Osteria Boccondivino (di Via Mendicità Istruita, 14 - Bra), il 28 ottobre con Osteria dell’Unione (di Via Alba, 1 – Treiso), il 04 novembre Osteria dell’Arco (di Piazza Michele Ferrero, 5 – Alba), l’11 novembre con il Borgo dei Brichet (vincitore palio degli asini 2023 – Alba) e, a conclusione il 18 novembre con Alba Accademia Alberghiera (di Strada Castelgherlone, 2/A).

“Ritengo in un’area mercatale con prodotti alimentari selezionati e di produzione virtuosa, una programmazione gastronomica curata dalle Osterie della rete Slow Food, una fantastica collaborazione del Borgo Brichet di Alba, una preziosa ed attiva partecipazione professionale garantita dall’Accademia Alberghiera di Alba sia una combinazione fondamentale per la promozione della comunità locale. Coinvolgere sempre più le realtà locali, in una dinamica di filiera a tutela della salute e delle microeconomie sia un modo migliore per una comunità che si vuole sostenibile ed inclusiva. Motivo per cui Slow Food Alba Langhe e Roero Aps lavora coinvolgendo in maniera partecipata i piccoli produttori e trasformatori, ai ristoratori, agli educatori, fino ai consumatori che vogliamo diventino sempre più “co-produttori” perché informati e partecipi. Solo così favoriremo l’accesso al cibo, buono, pulito e giusto quale diritto per tutti, come viene perseguito in molte altre realtà attraverso il mondo dove opera Slow Food internazionale” sottolinea Anselme Bakudila, presidente di Slow Food Alba Langhe e Roero Aps.

Temi questi che Alba Accademia Alberghiera affronta quotidianamente nei sui percorsi formativi in un processo d’investimento continuo sul capitale umano che ogni anno vede giovani qualificati e professionisti si inseriscono attivamente nella rete locale, contribuendo allo sviluppo del settore turistico ed enogastronomico.

Anche quest’anno sono diversi i percorsi formativi gratuiti attivati da Alba Accademia Alberghiera. Sono già aperte le iscrizioni alla quinta edizione della Specializzazione Tecnica Superiore IFTS in Promozione Turistica Territoriale, realizzata in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, e ai corsi di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di Accompagnatore turistico, naturalistico e cicloturistico.

Provengono da tutto il Piemonte le candidature dei giovani diplomati delle scuole alberghiere per accedere alla terza edizione del corso di Alta Formazione di Cucina dove anche quest’anno potranno seguire le lezioni di cucina tenute dagli chef stellati del territorio.

Le attività di Alba Accademia Alberghiera vanno anche oltre i confini nazionali, con azioni e progetti internazionali di cui è capofila, che negli ultimi mesi hanno portato sul nostro territorio 45 diplomati nei settori turistico ed enogastronomico da tutta Europa a cui si sono aggiunti 11 studenti appena arrivati ad Alba grazie ad un progetto di gemellaggio e collaborazione internazionale con gli istituti alberghieri dell’Albania (Nazione che sta vivendo una crescita esponenziale del settore) per i quali Alba Accademia Alberghiera sarà trainer di buone prassi formative.

Solo nell’ultimo anno Alba Accademia Alberghiera ha accolto circa 200 studenti e professionisti di gastronomia, pasticceria e sala provenienti da diversi Paesi europei a testimonianza dell'importanza e dell’attrattività sempre crescenti di Langhe, Roero e Monferrato e Alba come centro di riferimento nel panorama internazionale della formazione enogastronomica per il capitale umano del settore a beneficio delle attività di ristorazione e delle imprese del territorio.

Grazie alla consolidata rete di partner locali, nazionali ed internazionali e alla pluriennale esperienza nella progettazione europea di qualità, ha attivato mobilità internazionali (finanziate dal programma europeo Erasmus e da altri progetti internazionali) che hanno permesso l'arrivo di questi studenti da Francia, Estonia, Montenegro, Portogallo e Albania, favorendo lo scambio di conoscenze e l’interculturalità e offrendo ai giovani talenti l’opportunità di immergersi nella cultura enogastronomica italiana, di apprendere le tipicità locali e di perfezionare le loro competenze attraverso attività di training individuale nelle strutture ricettive e ristorative, fra cui ristoranti gourmet, stellati e pluristellati.

Alba Accademia Alberghiera è costantemente impegnata a creare opportunità di incontro tra studenti e tessuto produttivo e contribuisce in modo significativo alla crescita del capitale umano e alla valorizzazione del settore enogastronomico: in sinergia con le istituzioni locali e le imprese, crea un ambiente di apprendimento unico, che promuove l'eccellenza di filiera, l’interculturalità, l'innovazione e la sostenibilità nell'enogastronomia.

Il Mercati della Terra di Alba consta di 33 stand di piccoli produttori, trasformatori e artigiani. Si tiene ogni sabato, dalle 9 alle 13, e alla prima domenica del mese sulla Piazza Elvio Pertinace (Alba). Il progetto risponde alla filosofia della rete Slow Food internazionale. Nel mondo si contano circa 92 Mercati della Terra in 21 paesi del mondo.