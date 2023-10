Montaldo di Mondovì, successo per la Sagra della Castagna in frazione Sant'Anna Collarea

Domenica 22 ottobre è stata una giornata di festa per la frazione di Sant'Anna Collarea a Montaldo di Mondovì, dove si è tenuta la Sagra della Castagna 2023.

Tutta la comunità si è attivata per accogliere turisti e cittadini locali che si sono presentati numerosi. In aggiunta alla distribuzione della classica polenta, nel pomeriggio c'è stata la distribuzione delle caldarroste accompagnate dalla musica e dalle canzoni di Luca e Michela. Il Presidente della Pro Loco Luca Galleano ha manifestato tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento e ha voluto sottolineare con gratitudine il grande lavoro dei soci della associazione.

Il prossimo appuntamento è sabato 11 novembre per la cena sociale che si terrà presso il ristorante "Vecchia Giacobba". Senza perdere tempo si sta già lavorando alla manifestazione di fine anno che nei prossimi giorni sarà definita nei particolari e promossa a tutti.