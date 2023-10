Stracôni 2023: grande attesa per l'inaugurazione della mostra "40 edizioni di sport e solidarietà"

Venerdì sera 27 ottobre festeggeremo l’inaugurazione della mostra storica “40 Edizioni di sport e solidarietà” in Sala San Giovanni, via Roma 4, Cuneo. La mostra sarà presentata dal Presidente della Stracôni Fabrizio Giai. Non mancheranno i saluti delle autorità per risaldare il rispetto e l’amicizia presenti in oltre 40 anni di Patrocino. Il taglio del nastro sarà impreziosito da un momento di spettacolo accompagnamento musicale a cura dei maestri Lorenzo Martini al pianoforte e Bruno Raspini al violino.

La mostra si compone di foto storiche che mostrano gli anni della Stracôni, le persone che hanno partecipato alle varie edizioni con un accento ai cambiamenti che la città ha vissuto in tutto questo tempo. Ci saranno aree dedicate ai cimeli, ai manifesti e altri oggetti evocativi della manifestazione. Il percorso di visita si conclude con la visione di un video dove vengono comparati eventi cittadini con importanti eventi che hanno cambiato le sorti del mondo, per guidare l’osservatore in una riflessione più profonda del cambiamento e del proprio ruolo nella storia.

“Abbiamo voluto rendere il nostro archivio storico patrimonio della città. Quanto sta accadendo in questi giorni è la prova che la storia non è un susseguirsi di fatti, ma conseguenze di decisioni ed esperienze passate che si basano a loro volta su altri precedenti. Ecco perché la mostra, con la solita leggerezza tipica della Stracôni e delle iniziative che propone, si pone l’obiettivo di guidare il visitatore in una riflessione sul ruolo che ognuno di noi ha nella storia e sui cambiamenti che dal 1979 ha vissuto il mondo intero e la nostra città nello specifico. La riflessione sarà stimolata dalla visione del video dove vengono comparati eventi cittadini con importanti eventi che hanno cambiato le sorti del mondo”.