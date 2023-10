Montelupo Albese: sabato 25 novembre pedalata con Matteo Sobrero

Il fan club ufficiale del ciclista Matteo Sobrero, sodalizio nato a Montelupo Albese, organizza la festa di fine stagione per sabato 25 novembre. Il ritrovo è in piazza Castello, alle ore 11, per poi fare una pedalata di circa di circa 30 chilometri con Matteo. Alle ore 20 ci sarà la cena presso il ristorante Ca' del lupo: prenotazioni entro il 31 ottobre al 339/3181981 (Francesca).

Il fan club ufficiale non ha fini di lucro, ma ha lo scopo di svolgere attività di promozione della pratica del ciclismo e di fornire supporto a Matteo Sobrero, ciclista professionista 26enne, originario di Montelupo, cresciuto nella fila dell’Asd Alba Langhe Roero e ora in forza al Team Jayco AlUla, campione anche coi colori della Nazionale Italiana, con la quale si è laureato campione europeo nella staffetta mista 2021.