A Savigliano il PD organizza un incontro con l'onorevole Chiara Gribaudo per parlare di salario minimo

Ambiente e Lavoro sono stati certamente al centro del dibattito dell’OTTOBRE DEMOCRATICO saviglianese che volge ora al termine con l’ultimo appuntamento. Ma andiamo con ordine…

Nella terza serata si è parlato, venerdì scorso, di AMBIENTE. Un incontro denso di interventi, a partire dalla relazione di Guido Chiesa, che con una sorprendente presentazione ha stimolato i presenti sulle due alternative visioni della problematica ambientale: da una parte la presa di coscienza che sono causa dell’uomo i cambiamenti climatici in atto in un contesto di inesorabile consumo delle risorse di questo pianeta e dall’altra l’assunto che sarà la tecnologia a risolvere gli squilibri che stiamo generando. Può essere l’adattamento al cambiamento la soluzione?

Con Franco Chittolina, di APICE, si è invece ripercorso il cammino europeo verso una politica comunitaria ambientale, con una riflessione sull’effettiva disponibilità da parte dell’UE delle risorse necessarie per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Restiamo comunque l’area più avanzata nel tentativo di dare risposte concrete con il maggior impegno nel campo ambientale.

Il nucleo della serata è stato certamente l’intervento di Roberto Cavallo, CEO di ERICA, già esperto per la Commissione Europea, ha ricoperto diverse cariche nell’ambito “ambientale” nazionale e ha collaborato con il Ministero dell’Ambiente e con l’Assessorato Regionale dell’Ambiente, oltre che con centinaia di comuni sui temi del riciclo e della gestione della prevenzione dei rifiuti. Intervento brillante, lucido e in fondo ottimista, fautore dell’azione individuale, non del mero dato della situazione ambientale.

Sostenitore di una cultura ambientale diffusa, perché è più importante non produrre rifiuti, che gestirne lo smaltimento. È una questione di approccio al tema ambiente, un’attenzione al mondo che stiamo lasciando ai giovani ma, nel contempo, la consapevolezza che è tutto una questione ambientale, anche un conflitto armato, una normativa che regola oppure no i droni che ci porteranno i pacchi a casa, l’uso di un imballaggio piuttosto che un altro, tutto è intrecciato con l’ambiente in cui viviamo.

Con Claudio Cussa, già assessore all’Ambiente della città di Savigliano, si è invece ripercorso il cammino fatto dalla città che l’ha portata ad essere una guida per tanti anni in provincia sui temi ambientali. Una partecipata assemblea ha poi suscitato un dibattito interessante che ha ancora approfondito diversi temi, a partire dalle battaglie che i giovani stanno facendo per garantirsi un futuro ambientale sostenibile.

Ma veniamo al prossimo ed ultimo appuntamento di OTTOBRE DEMOCRATICO, la serata sul tema del Lavoro. La sfida del salario minimo, battaglia che il PD sta portando avanti da settimane, i temi aperti fra i diritti e la sicurezza. L’intervento centrale sarà quello dell’on. Chiara Gribaudo, vicepresidente PD nazionale, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, nonché parlamentare del nostro territorio. Sarà affiancata nella relazione da Giorgia Seliak, avvocata diritto lavoro e consigliera comunale di Spazio Savigliano. A moderare l’incontro il segretario provinciale della UILM, Roberto Lopreiato.

L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle ore 20.45, sempre presso il “Centro Culturale Saviglianese” di piazza Nizza a Savigliano. L’incontro è pubblico e aperto a tutta la cittadinanza.