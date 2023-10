I bimbi di Prima della Primaria di Vignolo alla scoperta della castagna, grazie a Confagricoltura

Venerdì 13 ottobre, le classi prime della Scuola Primaria di Vignolo si sono recate a Cuneo per partecipare ad un laboratorio didattico della Confagricoltura di Cuneo, organizzato all’interno della “Fiera Nazionale del Marrone”, rassegna enogastronomica giunta alla sua ventiquattresima edizione.

Il momento ludico-educativo, incentrato sulla castagna, è avvenuto attraverso una presentazione della pianta del castagno, con riferimento alle sue origini, al suo utilizzo e all’importanza dei suoi frutti per l’uomo.

I bambini sono stati coinvolti in situazioni di ascolto, ma anche di laboratorio attivo, sviluppatosi con attività pratiche legate sia al completamento di schede educativo didattiche sia a esperienze di coinvolgimento sensoriale, in cui gli alunni hanno toccato con le loro manine foglie, castagne e ricci.

I bambini sono poi divenuti piccoli giardinieri per un giorno, interrando coloratissimi vasi di piantine, da portare a casa come ricordo della giornata.

La mattinata, arricchita anche da una dolce merenda offerta, ha permesso ai partecipanti di scoprire la ricca vitalità della natura e di percepire concretamente l’importanza del prendersene cura.

La Dirigente Scolastica Cristina Bersani, i docenti e gli alunni ringraziano la Confagricoltura di Cuneo per l’ospitalità e per le attenzioni ricevute nel corso dell’evento, offerto totalmente in forma gratuita.