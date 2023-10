Tennistavolo: doppio bronzo in Colombia per il mantese Giacomo Izzo

Dopo l’ottimo esordio in campionato in serie A2 nelle file del Milano Sport (4 a 0 sul CIATT Firenze) l’atleta mantese Giacomo Izzo è volato in Colombia, a Mosquera, dove dal 17 al 20 ottobre si è tenuta una tappa del circuito mondiale giovanile di Tennistavolo organizzato dalla WTT.

Ha preso parte alla competizione nella sua categoria U17 ed in quella superiore U19, ottenendo due prestigiose medaglie di bronzo, nonostante le condizioni ambientali molto particolari legate all’altitudine (mt. 2500 di quota).

In entrambi i tornei Izzo è riuscito a qualificarsi ds primo nei gironi ed a superare i turni successivi, accedendo alle semifinali, dove è stato fermato dal portoricano Steven Moreno.

Il prossimo appuntamento per Giacomo Izzo nel circuito giovanile WTT sarà in Italia, a Lignano Sabbiadoro, dal 29 al 31 ottobre.