Volley maschile A2, Bonitta dopo la sconfitta a Cuneo: "Noi abbiamo commesso qualche errore grave, complimenti agli avversari"

La Consar Ravenna alza bandiera bianca, nella sua prima partita in campionato, al cospetto della Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo.

Non è bastata, alla squadra di Bonitta, una discreta prestazione, per strappare almeno un punto nel palazzetto cuneese. Cuneo si è imposta per 3-0, vincendo per 35-33 il terzo ed ultimo parziale.

Il commento post match di coach Bonitta: Abbiamo approcciato bene la partita e siamo stati lungamente punto a punto. Cuneo ha giocato con più lucidità i momenti importanti e gli faccio i complimenti. Noi abbiamo commesso qualche errore grave che ci ha certamente tolto ritmo e tranquillità. Questo campionato di A2 è di alto livello e noi dobbiamo velocemente adattarci a questi ritmi”.