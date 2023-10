A Salmour la festa per i 25 anni della locale squadra di Protezione Civile

Dopo la messa outdoor, officiata alle 10 alla presenza delle squadre comunali di Protezione Civile della stessa Salmour, oltre che di Bene Vagienna, di Centallo, di Fossano, di Genola e di Sant'Albano, ha preso la parola il Sindaco per ringraziare le autorità convenute e per raccontare lo spunto che ha portato alla prima delle tre intitolazioni che sono previste nella legislatura corrente.

" Come Sindaco di recente elezione, ma anche e soprattutto come amministratore nelle legislature in cui ho potuto dare il mio contributo, ho potuto apprezzare la constante presenza dei nostri volontari, alcuni dei quali stanno prestando il proprio tempo ed il proprio aiuto fin dai primi giorni di fondazione della squadra. L'amministrazione ha concordato con me la necessità di riconoscere formalmente l'indefesso impegno a favore della comunità e in supporto a concittadini colpiti da calamità su tutto il territorio nazionale. La nuova targa e il monumento che oggi andiamo a scoprire sono l'omaggio di tutta la popolazione alla nostra ormai storica squadra. "

Rodolfo Gerbaudo, primo fondatore della squadra di Protezione Civile, e vicesindaco negli anni in cui nacque l'idea di organizzare il volontariato a seguito della grande alluvione del 1994 ha ricordato: "Venticinque anni sono un periodo importante, nella squadra sono passati tanti salmouresi, noi siamo sempre gli stessi ma indossiamo diverse divise. Per fortuna ci sono stati alcuni giovani che hanno sostituito i "vecchi". La burocrazia è necessaria ma ognuno di noi ha in mente solo una cosa: fare cose e aiutare le persone! Molti sono stati gli interventi locali e diverse le "incursioni" a livello nazionale. La riunione formale delle varie squadre comunali in un coordinamento intercomunale è stata ottimamente gestita dal referente fossanese Paolo Cavallo, che oggi non è presente, ma la cui squadra è ben rappresentata da diversi volontari e volontarie. Dopo il '94 è nata l'idea della formalizzazione delle squadre e il sindaco di allora Giovanni Massimino ha subito risposto alla chiamata di Roberto Gagna, fondando uno dei primi gruppi comunali della Granda in ordine di tempo".