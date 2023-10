Riparte la stagione dei prelibati show cooking di Campagna Amica all'Open Baladin di Cuneo

No alle bugie dei prodotti di laboratorio spacciati per cibo, sì alle bontà autentiche della terra, baluardi di biodiversità custodita e tramandata da generazioni di agricoltori che si prendono cura del territorio contro abbandono e degrado.

Saranno proprio le produzioni agroalimentari cuneesi, spesso nate dal recupero di antiche tradizioni locali, al centro dei nuovi show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo.

Forte del successo delle ultime edizioni, una nuova stagione di golosi appuntamenti prende il via giovedì 26 ottobre a Cuneo all’Open Baladin. Dodici serate, proposte ogni due settimane di giovedì in orario 18-20 nel locale di piazza Foro Boario, scandiranno l’autunno e l’inverno fino alla primavera 2024: dodici esperienze dal campo al tavola per una totale immersione nei sapori della Granda.

La formula resta la stessa delle scorse edizioni.

Ogni serata avrà al centro un prodotto che un agricoltore o allevatore di Campagna Amica presenterà al pubblico. Si va dai sapori intensi dei formaggi di capra e di pecora che stanno conquistando un numero crescente di estimatori, alle antiche tradizioni dei margari di cui sono portatori i formaggi vaccini d’alpeggio. Non mancheranno la zucca, il radicchio rosso e il kiwi per colorare di gustose sfumature la stagione fredda, e poi gli indispensabili farina e riso di cui si scopriranno usi inediti in cucina; spazio anche per produzioni di nicchia come lo zafferano, il miele ai frutti rossi e l’agnello garessino, testimoni della grande biodiversità delle nostre campagne.

Grazie ai racconti dei produttori agricoli i partecipanti viaggeranno attraverso montagne, vallate, colline e pianure della Granda alla scoperta di storie contadine, aneddoti curiosi e ricette da replicare a casa. Con le materie prime presentate, chef e studenti dell’Alberghiero Donadio di Dronero realizzeranno in diretta piatti da assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin, nel segno della promozione della birra artigianale italiana.

“Siamo felici di tornare con una nuova proposta di show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, che ringraziamo per l’opportunità di visibilità e racconto che offre alle aziende agricole e alle loro produzioni, sigilli di biodiversità in un mercato sempre più standardizzato. Un patrimonio che non possiamo permetterci di perdere e che intendiamo trasferire ai cittadini, perché tutti prendano coscienza del valore del cibo vero di casa nostra e di chi lo produce. Puntare, invece, sui cosiddetti ‘cibi’ sintetici come stanno facendo le grandi multinazionali significherebbe svuotare i nostri territori, dalla montagna alla pianura, da chi se ne prende cura, li presidia quotidianamente e li tutela, con conseguenze disastrose per l’ecosistema, la tenuta idrogeologica e l’economia delle aree interne” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Siamo contenti di ritornare per l’ennesima volta a collaborare con Coldiretti in questa avventura. I nostri Show Cooking sono una vera e propria esperienza, chi partecipa non viene solo per assaggiare o per imparare a cucinare un piatto, ma per capire quanto lavoro c’è dietro. Non mi riferisco solo a quello del cuoco ma di chi produce, coltiva, alleva e di chi trasforma alla base la materia prima. Questo è quanto vogliamo trasmettere in un momento di così grande attenzione per l’alimentazione e sul tema dell’eco-sostenibilità, sono convinto che anche quest’anno qualche risposta la daremo” commenta Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).

Di seguito il calendario degli show cooking Campagna Amica: