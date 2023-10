A Mondovì arriva "Calici&Forchette-Peccati di Gola": ecco le modifiche alla viabilità

A Mondovì sono iniziati i preparativi per "Peccati di Gola" che, da quest'anno, si arricchisce del festival “Calici e Forchette - Colori delle Altre Langhe”. In vista della manifestazione, che si svolgerà dal 27 ottobre al 1° novembre sono state disposte modifiche al traffico e alla viabilità.

Per consentire l’allestimento e l’attuazione dell’area deposito della ditta Exoteam, è prevista l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazzale Unità d’Italia nella parte sottostante via L. Einaudi, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, dalle ore 7.00 del giorno 24.10.2023 alle ore 19:00 del 03.11.2023;

per consentire la sosta dei veicoli degli espositori e delle eventuali ditte a servizio degli allestimenti, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazzale Unità d’Italia nella parte compresa tra il cantiere dello “scaricatore” ed il primo accesso di collegamento a piazza della Repubblica, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, dalle ore 8.00 del giorno 27.10.2023 alle ore 24:00 del giorno 01.11.2023;

per consentire l’installazione e successiva rimozione degli stand e gazebi a servizio dell’evento,

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza C. Battisti, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7:00 del giorno 24.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 03.11.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Roma, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7:00 del giorno 24.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 02.11.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Santa Maria Maggiore, nella parte soprana, dalle ore 7:00 del giorno 24.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 03.11.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corso Statuto, nel tratto compreso tra piazzetta Levi ed il civico 53, ambo i lati, dalle ore 7:00 del giorno 24.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 30.10.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazzetta Levi, dalle ore 7:00 del giorno 24.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 30.10.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corso Statuto, nel tratto compreso tra piazza Fontana e la bretella di accesso al parcheggio multipiano Quartiere, ambo i lati ed in piazza Fontana, dalle ore 7:00 del giorno 25.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 30.10.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Beccaria, nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza C. Battisti, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7:00 del giorno 26.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 02.11.2023;

in l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza Santa Maria Maggiore, dalle ore 7:00 del giorno 26.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 03.11.2023; per consentire lo svolgimento dell’evento disposta: l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nella parte rimanente di corso Statuto, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, dalle ore 14:00 del giorno 26.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 30.10.2023, e comunque sino al termine dello smontaggio degli stand ;

nella parte rimanente di ; l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in via Beccaria, nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza C. Battisti, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 7:00 del giorno 26.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 02.11.2023, eccetto i veicoli dei residenti ed aventi diritto di detto tratto viabile e di piazza Roma;

in l’istituzione dell’ AREA PEDONALE URBANA in corso Statuto, piazza Fontana, piazzetta Levi, piazza Martiri della Libertà, via Beccaria, nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza C. Battisti, piazza Roma, piazza C. Battisti, via Alessandria, via Meridiana, piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle e piazza Santa Maria Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 9:00 alle ore 23:00 dei giorni 28, 29.10.2023;

in l’istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO in corso Statuto, piazza Fontana, piazzetta Levi, piazza Martiri della Libertà, via Beccaria, nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza C. Battisti, piazza Roma, piazza C. Battisti, via Alessandria, via Meridiana, piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle e piazza Santa Maria Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 23:00 del giorno 28.10.2023 alle ore 9:00 del giorno 29.10.2023;

in l’istituzione dell’ AREA PEDONALE URBANA in piazza Santa Maria Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 del giorno 30.10.2023 solo nella parte soprana, e dalle ore 10 alle ore 22:00 del giorno 31.10.2023, su tutta la piazza;

in l’istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO in piazza Santa Maria Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 23:00 del giorno 30.10.2023 alle ore 10:00 del giorno 31.10.2023 e dalle ore 22:00 del giorno 31.10.2023 alle ore 9:00 del giorno 01.11.2023;

in l’istituzione dell’ AREA PEDONALE URBANA in via Beccaria, nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza C. Battisti, piazza Roma, piazza C. Battisti, via Alessandria, via Meridiana, piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle e piazza Santa Maria Maggiore, come da segnaletica stradale temporanea verticale posta in loco, dalle ore 9:00 alle ore 23:00 del giorno 01.11.2023;

per consentire la sosta dei veicoli dei residenti e/o domiciliati del rione Breo,

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ECCETTO VEICOLI RESIDENTI E/O DOMICILIATI RIONE BREO’ in piazzale Unità d’Italia, nella parte compresa tra l’ingresso zona ex bagni pubblici e l’uscita su piazza della Repubblica ed a lato del muro di contenimento di via Vittorio Veneto, come da segnaletica stradale posta in loco dal giorno 28.10.2023 al giorno 01.11.2023, con orario giornaliero dalle ore 09:00 alle ore 23:00, previa esposizione pass distintivo nella parte anteriore del parabrezza;

per consentire la sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità,

l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ECCETTO VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ in via Malfatti, nel tratto compreso tra ponte Madonnina ed il civico 7 ed in via L. Einaudi, nella vasca di sosta adiacente alla corsia di marcia discendente con direzione da via della Cornice a via Durando, nel tratto compreso tra l’accesso a p.le Unità d’Italia al civico 9 di piazza Repubblica, come da segnaletica stradale posta in loco dal giorno 28.10.2023 al giorno 01.11.2023, con orario giornaliero dalle ore 09:00 alle ore 23:00;

per consentire l’accesso e recesso dei veicoli dei residenti e/o domiciliati di via Cottolengo, nel tratto compreso tra piazza San Pietro e piazza Toscana, via Trona e vicolo del Teatro, l’istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in via Cottolengo, nel tratto compreso tra piazza Toscana e piazza San Pietro, con obbligo di accesso e recesso da piazza Toscana, come da segnaletica stradale posta in loco, dalle ore 7:00 del giorno 26.10.2023 alle ore 12:00 del giorno 02.11.2023;

FUNICOLARE

Il servizio nelle giornate della manifestazione osserverà il seguente orario:

Venerdì 27 ottobre 07:30 – 01:00 Sabato 28 07:30 – 01:00 Domenica 29 09:00 – 24:00 Lunedì 30 07:30 – 20:00 Martedì 31 07:30 – 24:00

Venerdì 27 ottobre dalle 18 alle 19:15 ci sarà un’interruzione del servizio Funicolare per l’aperitivo inaugurale della manifestazione.