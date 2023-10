A Murazzano Daniela Febino e il Collettivo Scirò presentano lo spettacolo “Storie di masche, storie di paura”

Martedì 31 ottobre alle 16:30, nel Salone Gatti Pagliano di Murazzano, Daniela Febino e il Collettivo Scirò presentano il loro ultimo spettacolo di teatro e musica “Storie di masche, storie di paure”, con le scenografie dell'artista Beppe Pepe.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, riprende la tradizione popolare piemontese affrontando, insieme ai bambini e alle famiglie, le paure e i misteri dei racconti di Langa e delle masche, che si uniscono al gioco e si trasformano in avventure buffe che esorcizzano i timori. Ed ecco, dunque, che il paesaggio da immaginario entra nella realtà della narrazione popolare, attraverso cantastorie e compagnie di giro.

A seguire, laboratorio creativo per bambini, con la creazione di ghirlande scaccia paura.

L’evento fa parte del progetto “Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, sostenuto dal bando “Territori in luce” – edizione 2023 della Fondazione Compagnia di San Paolo, che pone al centro del dibattito il paesaggio, inteso come terreno su cui prende forma l’identità locale, ovvero il collante tra le comunità, l'ambiente e il patrimonio culturale. È promosso dall’Associazione culturale Turris (capofila), insieme con l’Associazione San Fiorenzo, la Consulta BCE Piemonte e Valle d’Aosta, l’Unione Montana di Ceva e i comuni del territorio compreso nel progetto.

All’iniziativa, domenica 5 novembre alle 16:45, farà seguito il concerto dei Random Quartet, nella meravigliosa Chiesa di Sant’Antonio Abate a Niella Tanaro. Il quartetto d’archi composto da Giovanni Bertoglio (I Violino), Diana Imbrea (II Violino), Arianna Nastro (Viola) e Chiara Manueddu (Violoncello), porteranno in scena alcune delle colonne sonore più famose della storia del cinema. L’evento, a ingresso gratuito, si concluderà con vin brulè e caldarroste.