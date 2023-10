Accademia della Vigna 2024, aprono le adesioni per le aziende

Il progetto “Accademia della Vigna” compie un anno e diventa modello: sono sei le aziende partner che tra il 2022 e il 2023 hanno aderito alla sperimentazione della prima academy ad impatto sociale sulla viticoltura. Una soluzione che nasce per soddisfare il fabbisogno di manodopera qualificata e regolarmente assunta delle aziende vitivinicole di Langa e Roero, attraverso un modello che integra in modo innovativo responsabilità sociale, lavoro etico e formazione.

L’iniziativa, ideata e coordinata da Weco Impresa Sociale e co-promossa con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, ha permesso alle aziende partner di assumere direttamente 11 lavoratori e di investire sulle loro competenze attraverso il percorso formativo di academy. Alla luce dei risultati positivi raggiunti il team di Accademia sta lavorando per preparare la seconda edizione e replicare l’esperienza: a partire dal 20 ottobre e fino al 24 novembre le aziende vitivinicole interessate potranno richiedere informazioni e formalizzare l’adesione in vista dell’avvio delle attività lavorative e formative in programma sul 2024. Per informazioni: progetto@accademiadellavigna.it