Venerdì 27 ottobre ad Alba un viaggio tra fotografie e audiovisivi

Venerdì 27 ottobre alle 21 presso la sede dell’associazione Alec (via Vittorio Emanuele II 30) si terrà un incontro con i fotografi Maurizio Triolo e Giorgio Gallo che ci immergeranno nel mondo del viaggio attraverso gli audiovisivi. Sarà possibile esplorare i contrasti ma anche collegamenti tra due prospettive fotografiche, rivelando come il viaggio, se visto attraverso occhi diversi, può raccontare storie altrettanto coinvolgenti. L’unicità di ogni fotografo contribuisce a un dialogo più ricco ed incisivo sulla fotografia e il significato stesso del viaggio.

Entrambi i fotografi si dedicano per passione da anni al mondo degli audiovisivi fotografici e fanno parte del Gruppo Fotografico Albese.

Maurizio Triolo, associa la passione per i viaggi al mondo degli audiovisivi, con l'obiettivo di far emozionare lo spettatore e riportarlo allo scenario del viaggio. Durante la serata presenterà: Kia Ora - Welcome to New Zealand - Ayubowan - Appunti di un viaggio in Sri Lanka - Venezia Dream - Le atmosfere e i colori della città nella laguna - Machimoffafà - Un tuffo nei colori della città partenopea

Giorgio Gallo, avvicinandosi al mondo degli audiovisivi è rimasto affascinato da questo tipo di espressione con cui è possibile trasmettere sensazioni e anche emozioni, a chi guarda. Presenterà i seguenti lavori: La stazione - Un posto dove stare - Se questo è ciò che resta… - Echi di vita.