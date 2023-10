Al via l’esercitazione “Vardirex 2023”: Protezione Civile, Ana ed esercito sul greto del Po

Sono iniziati stamattina, martedì 24 ottobre, i lavori nell’alveo del fiume Po, nel tratto tra i Comuni di Revello e Martiniana.

L’intervento rientra nella grande esercitazione di protezione civile, denominata ‘Vardirex 2023’ (acronimo di Various disaster relief exercise, ovvero Esercitazioni per il soccorso in caso di disastri vari), che includono lo spostamento di materiale dall’alveo del fiume Po e il rafforzamento degli argini.

L’operazione è in programma anche in altri territori del Cuneese tra cui: Fossano, Caraglio ed Entracque.

Ha presenziato alla prima giornata di esercitazioni anche il consigliere della Regione Piemonte Paolo Demarchi che ha sottolineato: “Per i lavori sono impiegate le macchine di movimento terra del Coordinamento Regionale dell’Ana e dell’Esercito 32° Reggimento Genio guastatori della Brigata Taurinense.

La Regione Piemonte mette a disposizione mezzi ed attrezzature della colonna mobile regionale, mentre l’Ana ha dispiegato numerosi volontari e propri mezzi.

Un sentito ringraziamento – conclude Demarchi - va a tutti volontari e all’esercito, impegnati nella fondamentale attività di pulizia del fiume grazie alla quale sarà possibile prevenire criticità idrogeologiche in caso di forti piogge”.

Ieri pomeriggio, lunedì 23 ottobre, sono scesi nel greto del Po i mezzi utilizzati per l’esercitazione.

Il sindaco di Revello Daniele Mattio: “Con i mezzi utilizzati per i lavori nell’alveo del fiume sono giunte le truppe alpine dell’esercito e la Protezione civile dell’Associazione nazionale Alpini (Ana) con due grandi escavatori e due camion dell’esercito che da stamattina hanno iniziato l'esercitazioni.

Interverranno inoltre – continua Mattio – le unità della Protezione civile di Cuneo, Ceva, Mondovì, Saluzzo con i volontari del raggruppamento Ana Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con il supporto dei mezzi e operatori del Coordinamento Ana Piemonte. Sabato ci saranno oltre 70 volontari e domenica 40 volontari.

Saranno presenti – conclude il sindaco di Revello - operatori per collegamenti radio, sanitari e operatori di droni sempre dell’associazione nazionale Alpini. Sarà inoltre presente un servizio cucina per la preparazione dei pasti che saranno consumati in loco da tutti i partecipanti all’operazione”.

L’intervento che si sta svolgendo in questi giorni nell’alveo del fiume più lungo d'Italia, tra i Comuni di Revello e Martiniana Po prevede, oltre alla pulizia, la rimozione degli arbusti e il rinforzo degli argini anche la ‘ricalibrazione’ del corso del fiume.

Nello stesso periodo l’esercitazione avviene, oltre che in Piemonte anche in Abruzzo e Veneto.

L’operazione ‘Vardirex 2023’ si basa sulla simulazione realistica di due diversi scenari emergenziali, uno di tipo idrogeologico in Piemonte e un altro di incendio boschivo in Abruzzo, nel cui ambito si svolgeranno numerosi esercizi finalizzati a testare e standardizzare le procedure comuni, sotto il coordinamento e la supervisione della Protezione civile nazionale.