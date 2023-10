"Andare all'altro mondo": il film di Remo Schellino al Lanteri di Cuneo

"Andare all'altro mondo. Riti, credenze, pensieri e conversazioni." Il film del regista Remo Schellino, che chiude la trilogia legata al nascere, al vivere e al morire, dopo un'importante rassegna estiva in Granda e non solo, approda a Cuneo.

Il film sarà proiettato al cinema Lanteri mercoledì 25 ottobre alle 21.

"E’ un viaggio in Italia che svela, in parte, il rapporto di noi con la morte dentro il tessuto umano del nostro paese." - spiega Schellino - Questo film completa un percorso antropologico, emotivo e culturale dove la morte è raccontata nella circolarità della vita, come uscita da un mondo ed ingresso in un altro. Nulla si distrugge, tutto si trasforma. La morte è una nuova presenza. Riti, racconti, testimonianze e conversazioni legate alla fase finale del nostro vivere.