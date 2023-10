Avis Cuneo: grazie ai donatori, consegnate centinaia di benemerenze

Domenica 22 ottobre a Peveragno, al ristorante "Smac" si è svolto un appuntamento importante dell'Avis comunale Cuneo, con la consegna delle benemerenze ai donatori di sangue che fanno capo alla sede di via Bartolomeo Bruni.

La presidente Rosina De Luca ha portato i saluti del Consiglio Direttivo in quella che è stata una giornata di festa e di riconoscenza verso chi ha raggiunto i traguardi di donazioni effettuate. Sono stati centinaia i volontari applauditi.

"La nostra Avis è una rete di impegno, di altruismo, di gratuità: un patrimonio umano. Ed è importante accrescerne il senso di appartenenza, il dare sempre senza chiedere nulla in cambio. I donatori sono l’anello forte di Avis, nella loro semplicità, sensibilità, umanità e senso di generosità. Donare il sangue vale il doppio perché salva la vita a chi lo riceve e mantiene sano il donatore. E' un atto di maturità, di grande sensibilità, di altruismo e di civiltà" ha evidenziato la presidente.

La gratuità di donare il sangue come degli organi sta nel fatto che questa cultura del dono è qualcosa di speciale perché la donazione è libera e generosa.

Significativo nell’intervento della presidente De Luca la lettura di poche righe di un racconto di una ragazza, scritto dopo aver donato la prima volta: ”ho deciso che regalerò un po’ di me. Voglio entrare nel cuore degli altri, scorrere dentro di loro, essere il colore che arrossa le loro guance quando sono emozionati, la forza che pulsa dentro di loro quando sono felici di essere vivi”.

Grazie per quello che avete fatto in tutti questi anni e soprattutto nel periodo della pandemia - ha continuato- Sono stati gli anni più difficili del dopoguerra ma voi ci avete messo sempre impegno, volontà e disponibilità per recarvi a donare.

Vi ringrazio per quello che avete fatto e farete per la nostra grande famiglia avisina, ma voglio rivolgere un invito ai giovani, affinchè assicurino il cambio ai donatori che non sono più idonei per il raggiungimento limiti di età, perché vengano a donare con maggiore costanza, ma soprattutto parlare agli amici, ai conoscenti dimostrando la gioia nel donare. Abbiamo bisogno di voi".

La conclusione con un proverbio africano “se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”.