Bagno di folla e commozione per don Gianluigi, che lascia le parrocchie di Moretta, Faule e Polonghera

Centinaia di parrocchiani di Moretta, Faule e Polonghera hanno salutato domenica 22 ottobre, pieni di commozione e gratitudine, don Gianluigi Marzo, che da quattro anni era parroco nelle tre comunità.

Il saluto è avvenuto durante la messa a Moretta proprio il giorno del suo compleanno: don Gianluigi ha infatti compiuto 44 anni domenica 22 ottobre.

Originario della Puglia, il sacerdote era diventato parroco dei tre paesi il primo settembre 2019. Domenica, dopo i saluti, è partito per tornare in Puglia, a Tricase in provincia di Lecce, dove guiderà la comunità della Natività Beata Vergine Maria.

La scorsa settimana don Marzo ha salutato i parrocchiani di Faule e Polonghera durante la messa nei rispettivi paesi e domenica c'è stata l’ultima celebrazione di commiato a Moretta.

Don Gianluigi ha rappresentato un pilastro fondamentale, in questi quattro anni, con fede autentica e sincera. Grazie al suo grande carisma, è stato in grado sin da subito di unire le tre comunità, creando un'atmosfera serena e collaborativa.

È stato festeggiato durante la messa, concelebrata da don Angelo Abello e da monsignor Gianfranco Piovano, dai tanti parrocchiani delle tre comunità, i ragazzi dell'Oratorio, assieme ai sindaci di Moretta Gianni Gatti, di Faule Giuseppe Scarafia e di Polonghera Gianmaria Bosco con agli amministratori comunali e il maresciallo della locale stazione dei carabinieri Antonio Frasca in una celebrazione interrotta da tanti momenti di commozione e applausi.

La chiesa di San Giovanni era talmente gremita da non riuscire a contenere il gran numero di fedeli che non hanno voluto mancare alla celebrazione di saluto al loro “don” e, per permettere a coloro che sono rimasti fuori di assistere alla messa, sono stati installati degli altoparlanti sul sagrato della chiesa.

Non sarà un addio definitivo perché don Gianluigi ha promesso che tornerà ancora in Piemonte a trovare i suoi parrocchiani.

Come ha affermato il morettese Michele Donalisio: “Oltre alla celebrazione religiosa, anche la partenza di don Gianluigi è stata toccante con una grande dimostrazione d’affetto da parte dei tanti parrocchiani. Immediato per molti di noi è stato l'accostamento alla partenza di Don Camillo nei vecchi film con Fernandel e Gino Cervi.

Don Gianluigi ha promesso di tornare a trovarci e speriamo ne abbia davvero il tempo, visto l'incarico importante che avrà in Salento. Per la mia famiglia – conclude Donalisio - rimarrà sempre il parroco che ha battezzato la nostra bimba Demetra, quello che ha celebrato il funerale della nostra amica Erica, e anche quello che ci mandava i vocali per rasserenarci nel primo terribile lockdown del 2020. In questi anni ha lavorato sul creare comunità, un concetto non più basilare nemmeno nei piccoli paesi, speriamo che quanto seminato continui a germogliare e crescere”.

Anche i ragazzi dell’Oratorio hanno salutato don Gianluigi: “Con il sorriso sul volto, - affermano i giovani - ma tante lacrime versate e tristezza nei nostri cuori, abbiamo salutato don Gianluigi prima della sua partenza da Moretta. Accompagnandolo nella preghiera per questa sua nuova avventura pastorale, lo ringraziamo per averci sempre sostenuto e accompagnato nelle iniziative svolte e per essere stato testimonianza viva di fede e carità, proprio come don Bosco aveva pensato il suo oratorio!

L'oratorio però non finisce qui, perché ci prepariamo ad accogliere don Tonino nel suo ingresso a Moretta, con i piedi per terra, ma lo sguardo sempre verso il cielo”.

Don Gianluigi dopo la messa di domenica è subito partito alla volta della Puglia, acclamato tra due ali di folla, con l’auto carica, oltre che di bagagli, anche di ricordi e, con lui sul sedile di fianco, a fare da ‘copilota’ nella gabbietta, la sua amata gatta.

Nella comunità interparrocchiale arriverà già all’inizio di questa settimana il nuovo parroco don Antonio Marchisio, per tutti don Tonino, dal 2017 parroco nelle chiese Maria Pulcherada, Sant'Anna, San Benedetto Abate, Sacro Cuore di Gesù a San Mauro Torinese.

Don Marchisio era stato ordinato sacerdote nel giugno 1993. In precedenza era stato anche a Beinasco e, negli anni '90, a Villafranca Piemonte.

Don Tonino sarà presentato ufficialmente ai fedeli delle tre comunità parrocchiali nella serata di venerdì 27 ottobre nel salone polifunzionale di cascina San Giovanni dal vicario del vescovo della diocesi di Torino.