Bra, tutti gli appuntamenti di fede in programma al Santuario della Madonna dei Fiori

Che Bra e la Madonna dei Fiori abbiano un legame di grande spiritualità, è fuori da ogni dubbio. In questo senso, il Rettore del Santuario della Madonna dei Fiori, don Enzo Torchio, invita a prendere visione degli appuntamenti di fede, promossi in occasione di importanti ricorrenze (e non solo). Segnate in agenda.

Quest’anno 2023-24 è l’anno di preparazione verso il Giubileo del 2025, che il Papa ha voluto sia anno di preghiera più intensa, specie nei Santuari che chiama «Casa di preghiera».

In Santuario verrà valorizzato il “venerdì” come tempo della “comunità in preghiera”.

Ogni venerdì si inizia: alle 15 con l’esposizione del Santissimo Sacramento e la recita della coroncina alla Divina Misericordia; alle 17 il Rosario, alle 17.30 la Messa e alle 18 il Rosario per il Giubileo.

Continua per tutto il mese di ottobre e per la durata del Sinodo (4 - 29 ottobre), l’appuntamento del martedì e venerdì con il Rosario per il Sinodo, subito dopo la Messa delle 17.30.

Dopo la giornata di martedì 17 ottobre di preghiera e digiuno per la pace, Papa Francesco ha convocato per venerdì 27 ottobre una giornata di digiuno e preghiera per la pace, invitando anche le altre religioni a partecipare. In Santuario verrà seguito il programma proposto il venerdì.

L’Adorazione eucaristica in Santuario si può vivere: ogni venerdì dalle 15 alle 17; la prima domenica del mese, dalle 15.30 alle 16.30, per le intenzioni del Giubileo e della Chiesa; la terza domenica del mese, 15.30 - 16.30 insieme al gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo; il 13 di ogni mese, dalle 20.30 alle 22, col Rosario, la liturgia della Parola e l’adorazione.

Novità importante. È quasi pronto il libretto con tutte le omelie e gli spunti spirituali della Novena 2023. Chi lo desiderasse (incominciando dai collaboratori del Santuario e coloro che vivono il loro cammino a servizio del Santuario), può prenotare una copia, con un contributo spese di 5 euro. Per le prenotazioni segnalare il proprio nome a Margherita Manzone. Saranno anche a disposizione sul canale Youtube del Santuario le registrazioni delle omelie di don Claudio Berardi.

Ultimo, ma non ultimo è “L’Assemblea Generale” delle parrocchie di Bra, in calendario mercoledì 25 ottobre alle ore 18.30 nel Salone sotto il Santuario nuovo, con la presenza di don Mario Aversano, Vicario per la Pastorale dell’Arcidiocesi di Torino.