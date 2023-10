Dalla Regione 640mila euro alle scuole di montagna. Carosso: "Così preveniamo lo spopolamento"

Continua l’attenzione della Regione Piemonte per la tutela delle scuole di montagna. La delibera approvata dalla Giunta su iniziativa del Vicepresidente e Assessore alla Montagna Fabio Carosso integra le risorse assegnate alle Unioni montane per le iniziative di mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani marginali, nonché per la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse.