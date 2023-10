Dopo quattro giorni l'acqua di Cuneo torna potabile

Dopo quattro giorni, finalmente l'acqua del capoluogo è tornata ad avere valori che la rendono nuovamente potabile.

Sono in arrivo da parte dell’Asl le autorizzazioni alla revoca delle ordinanze di divieto dell’uso per fini alimentari. Non solo a Cuneo, ma anche a Castelletto Stura.

Già nella giornata di ieri c'era stata la revoca delle ordinanze a Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Cervasca e Boves. Non era stata possibile, invece, la revoca per il capoluogo, dove l'ampiezza della rete ha reso più complesse le operazioni di pulizia e di normalizzazione dell'acqua, in particolare a livello batteriologico, dopo i forti temporali dello scorso venerdì in valle Gesso, dove si trovano le sorgenti dell'acquedotto cuneese.

Ci sono volute 24 ore in più, ma finalmente a Cuneo, così come a Castelletto Stura, si può tornare a bere e usare l'acqua per scopi alimentari.