Elezioni Rsu, alla Maina la Cisl ottiene due delegati sindacali

Per la Uila Uil è stata eletta Livia Rinaldi e Valentina Nervo della Flai Cgil.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nostri Rsu - commenta l’elezione il segretario generale della Fai Cisl Cuneo Antonio Bastarsi - Le lavoratrici e i lavoratori Maina li hanno riconfermato la fiducia. Metteremo in campo tutte le energie per aumentare i diritti e le tutele in ogni ambito della vita lavorativa, dalle retribuzioni, al welfare, fino al tema, sempre più sentito, della sicurezza sul luogo di lavoro”.